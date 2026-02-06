Obchody 7. rocznicy śmierci premiera Jana Olszewskiego

Mija siedem lat od śmierci Jana Olszewskiego, jednej z najwybitniejszych postaci w powojennej historii Polski. W sobotę, 7 lutego 2026 roku, w Warszawie odbędą się podniosłe uroczystości upamiętniające tego wybitnego męża stanu, adwokata i niezłomnego patriotę. Poznaj szczegółowy program wydarzeń – pisze portal wPolsce24.tv

Jan Olszewski zapisał się w pamięci Polaków jako człowiek zasad, który całe swoje życie - od czasów konspiracji w Szarych Szeregach, przez obronę opozycjonistów w procesach politycznych PRL, aż po fotel Premiera Odrodzonej Rzeczypospolitej - poświęcił służbie Ojczyźnie – pisze wPolsce24.tv.

Program uroczystości w Warszawie (7 lutego 2026)

Tegoroczne obchody, organizowane przez Fundację Rozwoju Gospodarczego im. kpt. ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego, mają charakter otwarty. Każdy, kto chce oddać hołd Premierowi, może dołączyć do wspólnego upamiętnienia w dwóch symbolicznych miejscach:

• Godz. 12:00 – Cmentarz Wojskowy na Powązkach: Złożenie wiązanek i wieńców przy grobie śp. Jana Olszewskiego (ul. Powązkowska 43/45). To tam spoczywa polityk, którego słynne pytanie „Czyja będzie Polska?” do dziś rezonuje w debacie publicznej.

• Godz. 19:00 – Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela: Uroczysta Msza święta na Starym Mieście (ul. Świętojańska 8). Liturgii przewodniczyć będzie ks. biskup Michał Janocha.

»» Więcej o rocznicy śmierci premiera Jana Olszewskiego czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Warszawa odda hołd Janowi Olszewskiemu. Wyjątkowe uroczystości w 7. rocznicę śmierci Premiera

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje