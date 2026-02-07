Nawrocki zaproponował, Bruksela idzie tą samą ścieżką!

Komisja Europejska wzywa do radykalnego obniżenia podatków od energii – podał w piątek Artur Kiełbasiński, publicysta portalu zielonagospodarka.pl. „Komisja Europejska zaleca niemal identyczne działania co prezydent Karol Nawrocki w projekcie „Tani prąd – 33 proc.” - zwraca uwagę była minister klimatu Anna Trzeciakowska-Łukaszewska.

W Brukseli nastąpił wyciek projektu zalecenia Komisji Europejskiej, gdzie zawarto stanowisko Brukseli: energia elektryczna jest obecnie traktowana fiskalnie jak produkt zanieczyszczający, a nie jako kluczowy nośnik czystej energii. Dokument wzywa państwa członkowskie do pilnego wykorzystania istniejących możliwości Dyrektywy o opodatkowaniu energii i radykalnego obniżenia obciążeń podatkowych na prąd – napisał Artur Kiełbasiński, publicysta portalu zielonagospodarka.pl.

Główne rekomendacje z przecieku to obniżenie VAT na energię elektryczną (do minimum dopuszczalnego prawem UE), redukcja lub wyzerowanie akcyzy na prąd – zwłaszcza dla przemysłu energochłonnego, przeniesienie większości opłat nieenergetycznych (np. na OZE, efektywność, za dostęp do sieci) z rachunków za prąd na ogólny budżet państwa. Unia chce, by prąd był opodatkowany wyraźnie niżej niż paliwa kopalne, co oznacza odwrócenie obecnej niekorzystnej struktury. Zmiana regulacji ma przynieść falę obniżek jako natychmiastowej ulgi cenowej – w niektórych sektorach nawet kilkanaście–kilkadziesiąt euro/MWh już w krótkim terminie – wylicza portal zielonagospodarka.pl

Rozwiązania podatkowo-finansowe zaproponowane w rekomendacji są łudząco podobne do… projektu ustawy napisanego w Kancelarii Prezydenta RP. Karol Nawrocki złożył w listopadzie 2025 roku projekt ustawy „Tani prąd –33 proc.”, którego celem jest trwałe obniżenie rachunków za energię elektryczną średnio o około 33 proc. dla gospodarstw domowych (co odpowiada oszczędnościom rzędu ponad 800 zł rocznie) oraz o ok. 20 proc. dla przedsiębiorstw - podkreśla zielonagospodarka.pl.

Unia mówi… głosem prezydenta RP

Projekt Prezydenta @NawrockiKn chyba przeczytali w Brukseli „Rozwiązania podatkowo-finansowe zaproponowane w rekomendacji są łudząco podobne do… projektu ustawy napisanego w Kancelarii Prezydenta RP.” „Główne rekomendacje z przecieku to obniżenie VAT na energię elektryczną (do minimum dopuszczalnego prawem UE), redukcja lub wyzerowanie akcyzy na prąd – zwłaszcza dla przemysłu energochłonnego, przeniesienie większości opłat nieenergetycznych (np. na OZE, efektywność, za dostęp do sieci) z rachunków za prąd na ogólny budżet państwa” – zwraca uwagę we wpisie na X Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

A co tu się wydarzyło? Przez miesiące koalicyjni „znawcy” od wszystkiego krytykowali w czambuł projekt @prezydentpl „Tani prąd – 33 proc.”. Czego to żeśmy nie słyszeli - „niemożliwe”, „populistyczne”, „grozi destabilizacją systemu” i w ogóle dramat! - pisze na X była minister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Dziś Komisja Europejska zaleca niemal identyczne działania - obniżenie VAT, redukcję lub zniesienie akcyzy i przeniesienie części opłat z rachunku na budżet — czyli prezydenckie mechanizmy dające natychmiastową ulgę dla odbiorców i przemysłu - podkreśla autorka wpisu.

I co Panie i Panowie z rządu? Nadal projekt @NawrockiKn jest „nieodpowiedzialny” czy wreszcie przyznacie, że jest potrzebny i trzeba go jak najszybciej procedować? – pyta retorycznie była minister.

Opracował Krzysztof Kotowski

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banknot z… 31,1 gramów szczerego złota

Polska wieś wymiera i błyskawicznie się wyludnia

Czechy zażądały od Brukseli: ETS2 do zamrażarki!

»»Sukces polskiej unii kredytowej w USA! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24