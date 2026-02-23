Niemcy. "88 mln euro dla największego molocha aborcyjnego na świecie"

W środowiskach konserwatywnych w Niemczech zawrzało, gdy wyszło na jaw, że tamtejszy rząd od 2022 r. przekazał ok. 88 mln euro największemu molochowi aborcyjnemu na świecie, czyli International Planned Parenthood Federation (IPPF). Środki z budżetu federalnego płynęły w tym czasie także na konta innych organizacji promujących aborcję (np. MSI Reproductive Choices) czy agendę LBGT+ (np. Fundację Hirschfelda-Eddy).

Największe oburzenie wywołała informacja, że finansowanie nie ustało nawet wtedy, gdy w maju 2025 r. kanclerzem Niemiec został Friedrich Merz, a więc przewodniczący CDU, czyli partii mieniącej się oficjalnie chrześcijańsko-demokratyczną. Co ciekawe, gdy był on w opozycji, krytykował ten rodzaj wydatkowania pieniędzy publicznych przez socjaldemokratów. Teraz nie tylko podtrzymuje kontrowersyjne finansowanie, lecz także uzasadnia je kontynuowaniem polityki międzynarodowej swojego kraju.

Grzegorz Górny,publicysta Tygodnika „Sieci”