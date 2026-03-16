Albo tani prąd, albo zgon przemysłu UE

Europejski przemysł domaga się, by Bruksela w końcu przedstawiła konkretną strategię obniżenia cen energii, bo traci pozycję rynkową i nie jest w stanie konkurować z rywalami z innych kontynentów.

Organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa energochłonne po raz kolejny wystąpiły z apelem do Komisji Europejskiej w związku z wysokimi kosztami energii, jakie ponoszą. Chcą, by szykowanym unijnym „Planie działań na rzecz elektryfikacji” to właśnie obniżenie cen prądu i wsparcie dla inwestycji zostały potraktowane priorytetowo. W oficjalnym oświadczeniu branże: cementowa, chemiczna, hutnicza i papiernicza wskazują, że obniżenie kosztów energii elektrycznej to warunek utrzymania europejskiej bazy przemysłowej przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej. Ponadto proponują rozbudowę połączeń między systemami energetycznymi poszczególnych państw, licząc, że transgraniczny handel energią pozwoli zniwelować różnice w jej cenach w różnych częściach Unii.

Europa ryzykuje utratę globalnej konkurencyjności przez wysokie ceny energii

W apelu do KE organizacje (w tym reprezentujące przemysł stalowy - EUROFER i European Metals) ostrzegają wprost, że Europa ryzykuje utratę globalnej konkurencyjności, jeśli ceny energii pozostaną strukturalnie wyższe niż w innych regionach. Zaś „Plan działań na rzecz elektryfikacji” powinien wspierać zarówno cele klimatyczne, jak i konkurencyjność przemysłu.

Przypomnijmy, że choć sektory energochłonne od wielu miesięcy domagają się konkretnych działań Brukseli, ale choć władze unijne takowe zapowiadają, to szczegółowych propozycji i efektów nie ma. Temat zapewne będzie także omawiany na najbliższym szczycie przywódców UE w tym tygodniu. Równocześnie konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny gazu nie sprzyjają poprawie sytuacji w Unii, a „błękitne paliwo”, na którym opiera się częściowo energetyka w wielu krajach UE, w ostatnich dniach gwałtownie zdrożało.

Agnieszka Łakoma

Tysiąc supermarketów w jednej chwili zmieniło właściciela!

W oparach paliwa. „Wzrost cen paliw obnażył kłamstwa Tuska”

Polski „Paragraf 22” w nowych przepisach dla spółdzielni mieszkaniowych

