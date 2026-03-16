Duży spadek eksportu w styczniu

W styczniu 2026 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,9 mld zł, wobec deficytu w kwocie 0,2 mld zł w styczniu poprzedniego roku – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski w komunikacie o wstępnych danych bilansu płatniczego Polski.

Zgodnie z danymi NBP w styczniu 2026 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (1,6 mld zł) i usług (13,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł).

„(…) Saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2025 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł” - poinformował bank centralny.

Według wstępnych szacunków NBP w styczniu 2026 r. wartość eksportu towarów zmniejszyła się o 2,7 proc. w stosunku do stycznia 2025 r. i wyniosła 116,7 mld zł. Wartość importu zmniejszyła się o 6,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 115,1 mld zł.

NBP zauważył, że duży wpływ na spadek sprzedaży zagranicznej w styczniu 2026 r. miała mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu ze styczniem 2025 r. We wszystkich głównych kategoriach eksportowanych towarów dominowały spadki. Najbardziej zmniejszył się eksport dóbr inwestycyjnych, towarów zaopatrzeniowych oraz środków transportu. Z kolei do obniżenia wartości eksportu produktów rolnych przyczyniły się spadki cen na rynkach międzynarodowych.

Bank centralny wyjaśnił, że do wyraźnego spadku importu w styczniu 2026 r. obok efektu kalendarzowego przyczyniło się dalsze obniżenie cen ropy naftowej oraz efekt bazy. Obok paliw najbardziej zmniejszyła się wartość importu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych.

„Wzrost wartości importu ograniczony był w tym okresie tylko do pojedynczych pozycji. Na początku 2026 r. zwiększył się m.in. import samochodów osobowych, części komputerowych oraz konstrukcji z żelaza i stali” - przekazał NBP.

Dodał, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 40,5 mld zł i w porównaniu ze styczniem zeszłego roku zwiększyły się o 2 mld zł (tj. o 5,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 26,7 mld zł i wzrosła o 2,2 mld zł (tj. o 8,9 proc.) w porównaniu ze styczniem 2025 r.

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 10,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. pogłębiło się o 1,9 mld zł. Największy wpływ na pogorszenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych miały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach. W styczniu 2026 r. dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich wyniosły 12,6 mld zł. Na wielkość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych oraz pozostałych inwestycji (odpowiednio 1,9 mld zł oraz 2,1 mld zł)” - podsumował NBP.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

