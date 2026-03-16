Samorządowcy o cyfrowym bezpieczeństwie – potrzeba sprzętu, wiedzy i determinacji

W obliczu wojny w Ukrainie, napięć międzynarodowych i narastającej fali cyberataków, polskie samorządy stają przed koniecznością przedefiniowania swojej roli. Podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządowego liderzy opinii, przedstawiciele rządu i samorządowcy dyskutowali o tym, jak lokalne odpowiedzi mogą neutralizować globalne zagrożenia.

Sesja plenarna „Samorząd w czasach niepewności. Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”, której partnerem był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, skupiła się na wyzwaniach wynikających z dynamicznych zmian współczesnego świata. Moderator dyskusji, rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata, zaznaczył, że mimo silnej pozycji polskiej gospodarki i poprawy jakości życia w miastach, nie można tracić tempa rozwoju, zwłaszcza że to samorządy jako pierwsze reagują na kryzysy, takie jak skutki wojny w Ukrainie.

Cyfrowa twierdza: Od wodociągów po infolinie

Kluczowym wątkiem debaty stało się bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej. Agata Wojda, prezydent Kielc, wskazała, że cyberbezpieczeństwo jest dziś priorytetem, ponieważ wiele instytucji wciąż operuje na przestarzałym sprzęcie. Podkreśliła, że inwestycje w tym obszarze są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnych usług, takich jak systemy obsługi online czy połączenia wideo z mieszkańcami.

Podobną perspektywę przedstawił Zbigniew Wojas, wójt gminy Gdów, który wskazał, że potrzeby mieszkańców wsi nie odbiegają od tych w miastach, a cyfryzacja musi zachodzić na każdym szczeblu.

„Bez cyfryzacji mikro nie będzie cyfryzacji makro” – stwierdził Wojas, apelując o modernizację infrastruktury i ochronę systemów krytycznych, takich jak wodociągi, przed atakami hakerskimi.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że Polska znajduje się w stanie realnej walki w cyberprzestrzeni. Ostrzegł, że zaniedbania w „higienie cyfrowej” to dług narastający od dekad, którego skutkiem może być paraliż transportu lub szpitali. Państwo przeznacza obecnie miliardy złotych na ten cel, uznając brak inwestycji za realne zagrożenie dla obywateli.

Współpraca zamiast reakcji

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński zaznaczył, że w czasach niskiej przewidywalności samorządy nie mogą działać jedynie reakcyjnie. Według niego niezbędne jest długofalowe planowanie i budowanie sieci współpracy. Jak zaznaczył „jesteśmy połączeni w jedną sieć, wszyscy musimy patrzeć w jednym kierunku”, odnosząc się do wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój.

Uzupełnieniem tej tezy była wypowiedź Rafała Holanowskiego, prezesa Supra Brokers S.A., który wskazał na ewolucję podejścia do ryzyka. Zaznaczył, że cyberbezpieczeństwo „przestaje być przywilejem, staje się obowiązkiem”, a kluczowe znaczenie ma nie tylko sprzęt, ale także szkolenie pracowników. Jego zdaniem to właśnie użytkownicy systemów często pozostają najsłabszym ogniwem.

Wnioski na przyszłość

Debata pokazała jednoznacznie: samorządy stały się fundamentem odporności państwa na kryzysy. Skuteczna odpowiedź na wyzwania współczesności wymaga jednak synergii między nowoczesnymi technologiami, inwestycjami finansowymi a budowaniem świadomości społecznej i ścisłą współpracą instytucji.

Zespół wGospodarce.pl/materiały prasowe EKS

