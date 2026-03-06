Katar tymczasowo wstrzymał dostawy gazu do Polski

Grupa Orlen otrzymała oficjalne zawiadomienie od swojego katarskiego dostawcy – spółki QatarEnergy – o możliwości opóźnienia lub anulowania dwóch dostaw LNG z uwagi na wystąpienie „siły wyższej”. W jakim stopniu może się to na sytuacji odbiorców błękitnego paliwa nad Wisłą?

Wielowymiarowy konflikt zbrojny, w który uwikłane są m.in. Stany Zjednoczone, Izrael oraz Iran, doprowadził w ciągu zaledwie siedmiu dni do niemal całkowitego zablokowania ruchu żeglugowego w strategicznej Cieśninie Ormuz. Chociaż europejskie rynki giełdowe wciąż nie przebiły historycznych, kryzysowych maksimów, to drastycznie rosnące koszty ubezpieczeń i transportu oznaczają, że państwa unijne będą musiały stoczyć bezwzględną walkę cenową z rynkami azjatyckimi o każdą dodatkową jednostkę skroplonego błękitnego paliwa.

Czym jest klauzula siły wyższej?

Klauzula siły wyższej (z łac. vis maior, ang. force majeure) to standardowy element międzynarodowych kontraktów handlowych. Zwalnia ona jedną ze stron z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji, gdy przeszkodziły w tym zdarzenia absolutnie nieprzewidywalne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia – takie jak klęski żywiołowe czy właśnie gwałtowny wybuch wojny.

Dla Polski powołanie się przez stronę katarską na ten zapis oznacza konieczność natychmiastowego poszukiwania alternatyw na wysoce niestabilnym rynku. Sytuacja wymusi na europejskich, w tym polskich, nabywcach konkurowanie w bardzo trudnych warunkach makroekonomicznych. Stary Kontynent wychodzi właśnie z sezonu zimowego z opróżnionymi magazynami gazu, co oznacza konieczność zakupu większej liczby ładunków morskich przed kolejnym sezonem grzewczym.

Zabraknie gazu w kuchenkach?

Czy utrata ładunków gazu oznacza, że zabraknie nam go w kuchenkach? Nie, bo te dwie dostawy to łącznie ok. 260 mln m³ gazu, co odpowiada za 1,5 proc. rocznego zapotrzebowania wynoszącego około 17 mld m³.

