wPolsce24: niemiecki koncern medialny nabywcą TVN?

Dziennikarze Telewizji wPolsce24 ustalili, że stację TVN chce kupić inwestor z Niemiec. Nabywcą ma być koncern Ringier Axel Springer. „‘Wschodni klient’ na TVN to fake news. Wykreowano go by Tusk mógł uznać TVN za firmę strategiczną i w ten sposób zbić cenę o ok. 1/3. A TVN kupią… Niemcy” - napisał na portalu X Michał Karnowski, publicysta Telewizji wPolsce24 – podaje portal wPolityce.pl.

Według źródeł Telewizji wPolsce24 rzekome przejęcie TVN przez kapitał węgierski to sztucznie wykreowany pretekst mający na celu zbicie ceny medialnego koncernu. Chętny na przejęcie telewizji jest niemiecki Ringier Axel Springer - – podaje portal wPolityce.pl

W TV wPolsce24 ujawniamy aferę „TVN dla Niemców”. „Wschodni klient” na TVN to fake news. Wykreowano go by Tusk mógł uznać TVN za firmę strategiczną i w ten sposób zbić cenę o ok. 1/3. A TVN kupią… Niemcy. Kto wyrówna stratę koncernowi Discovery? My - podatnicy — napisał na portalu X Michał Karnowski, publicysta Telewizji wPolsce24.

