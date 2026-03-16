Tysiąc supermarketów w jednej chwili zmieniło właściciela!

Litewska Maxima Grupe sfinalizowała sprzedaż sieci Stokrotka w Polsce oraz T Market w Bułgarii na rzecz spółki Paretas B.V. powiązanej z holdingiem Vilniaus prekyba. Operacja stanowi część szerokiej restrukturyzacji, której celem jest podział imperium handlowego na dwie części, różniące się zakresem geograficznym działalności.

Transakcja rozpoczyna zapowiedzianą wcześniej restrukturyzację całej grupy Vilniaus prekyba. Do połowy przyszłego roku holding ma zostać podzielony na dwie części: pierwszą – odpowiedzialną za biznesy w krajach bałtyckich oraz drugą – skupiającą aktywa w pozostałych państwach Europy.

Sprzedaż i natychmiastowa restrukturyzacja

W portfelu grupy Maxima pozostaną sklepy Maxima działające w trzech krajach bałtyckich, a także e-grocery Barbora oraz spółki Franmax i Maxima International Sourcing. Z kolei Paretas B.V. będzie odpowiadać za rozwój działalności w pozostałych państwach, na których obecni są Litwini, a więc również w Polsce i Bułgarii. Spółką-matką dla obu podmiotów ma być Metodika B.V.

Stokrotka dysponuje blisko tysiącem placówek zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całej Polsce, co plasuje ją w gronie największych graczy. W 2024 roku przychody Stokrotki sięgnęły 1,9 mld euro, co dało jej miejsce w drugiej dziesiątce największych spożywczych sieci handlowych na krajowym podwórku.

Co ze sklepami w Polsce?

Przypomnijmy, że od 2017 roku spółka Stokrotka wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima. Zanim doszło do tego przejęcia, litewski kapitał był obecny na polskim rynku przede wszystkim poprzez sieć supermarketów Aldik (wcześniej należały do polskich właścicieli). Historia Stokrotki rozpoczyna się w Lublinie w 1994 roku. Dziś jej potencjał jest nieporównanie większy. Spółka posiada własne centra dystrybucji, zaplecze logistyczne oraz sieć magazynów regionalnych w całej Polsce. Te elementy infrastruktury mają znaczenie dla dalszego rozwoju sieci i obsługi klientów, niezależnie od zmian właścicielskich.

Właściciel Stokrotki zapewnia, że nie planuje wycofania się z Polski. Przeciwnie, sieć w ostatnim czasie otwierała ponad sto nowych sklepów rocznie w różnych formatach: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express. Prowadzi także sklep internetowy w modelu click & collect i współpracuje z franczyzobiorcami jako partner biznesowy.

Grzegorz Szafraniec, źródła: na podst. Maxima Grupe, wiadomoscihandlowe.pl, fakt.pl

