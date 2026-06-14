Pij herbatę, ale... bez bąbelków

Herbata może korzystnie wpływać na zdrowie i długowieczność, jednak świeżo parzona herbata znacznie przewyższa pod tym względem butelkowane napoje z herbaty, w tym herbatę bąbelkową – potwierdza badanie, które publikuje czasopismo „Beverage Plant Research”.

Naukowcy z Instytutu Badań nad Herbatą Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych dokonali przeglądu naukowych prac nt. zależności między piciem różnych rodzajów herbaty i różnych sposobów jej serwowania a ryzykiem wielu problemów zdrowotnych.

Picie herbaty sprzyja zdrowiu, zwłaszcza zielonej

We wstępie do artykułu badacze przypomnieli, że herbata, wytwarzana z liści rośliny o łacińskiej nazwie Camellia sinensis, jest spożywana na całym świecie od wieków. Początkowo była pita ze względu na swoje właściwości lecznicze, a później stała się popularnym napojem. Od dawna jest ceniona ze względu na bogatą zawartość polifenoli, zwłaszcza katechin, od których w dużej mierze zależy jej korzystny wpływ na zdrowie.

Analiza literatury potwierdziła, że herbata, a zwłaszcza zielona, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu chorobom układu krążenia, otyłości, cukrzycy i niektórym rodzajom nowotworów. Zielona herbata wyróżnia się ze względu na swoje właściwości ochronne dla układu sercowo-naczyniowego, ponieważ obniża ciśnienie krwi i poprawia poziom cholesterolu.

Liczne badania kohortowe pokazują również, że regularne spożywanie herbaty może zmniejszyć ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, z powodu chorób układu krążenia i niektórych nowotworów.

Napar sprzyja odchudzaniu i zwalcza demencję

Autorzy pracy zwrócili uwagę na rolę herbaty w kontroli masy ciała oraz na jej potencjał w kontroli poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób chorych na cukrzycę. Dowody wskazują, że katechiny zawarte w zielonej herbacie mogą wspomagać redukcję masy ciała i poprawiać parametry metaboliczne u osób otyłych. Z drugiej strony mogą zapobiegać utracie masy mięśniowej u seniorów, przyczyniając się do lepszej sprawności fizycznej i siły mięśni.

Co istotne, herbata wykazuje również obiecujące właściwości neuroprotekcyjne. Badania wskazują, że osoby regularnie pijące herbatę rzadziej doświadczają spadku funkcji poznawczych i rzadziej stwierdza się u nich biomarkery choroby Alzheimera; szczególnie dotyczy to osób starszych. Herbata ma też działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.

Sposób przygotowania naparu herbaty ma znaczenie

Z badania wynika jednocześnie, że sposób przygotowania naparu herbaty ma znaczenie, ponieważ herbaty butelkowane i tzw. bąbelkowe (buble tea) często zawierają składniki, które mogą zmniejszać lub niwelować prozdrowotne właściwości herbaty. Są to między innymi: sztuczne słodziki, cukier i konserwanty.

Dodatkowo, naukowcy zwrócili uwagę na pojawiające się obawy dotyczące pozostałości pestycydów, metali ciężkich i mikroplastiku w herbacie. Zanieczyszczenia te, choć nie stanowią znaczącego zagrożenia dla zdrowia w typowych przypadkach spożycia, pozostają problemem dla osób pijących herbatę przez długi czas.

W przeglądzie poruszono też kwestię tego, że związki zawarte w herbacie mogą zakłócać wchłanianie składników odżywczych, zwłaszcza żelaza niehemowego i wapnia, co potencjalnie może mieć wpływ na osoby stosujące diety wegetariańskie lub osoby o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Jak podsumowali autorzy pracy, umiarkowane spożycie tradycyjnej, świeżo parzonej herbaty może być korzystne, szczególnie w zapobieganiu chorobom układu krążenia, cukrzycy i nowotworom. Jednak jej spożycie w przetworzonych formach, takich jak herbata butelkowana i herbata bąbelkowa, powinno być ograniczone ze względu na dodany cukier i konserwanty.

Badacze podkreślili, że przyszłe badania koncentrujące się na długoterminowym wpływie różnych rodzajów herbaty na zdrowie oraz wpływie zawartych w niej zanieczyszczeń pomogą lepiej zrozumieć korzyści i zagrożenia związane z herbatą.

PAP, sek

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