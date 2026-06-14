W dniach 8–10 września 2026 roku w Karpaczu odbędzie się XXXV Forum Ekonomiczne – największa i najważniejsza konferencja społeczno‑ekonomiczna w Europie Środkowej, od ponad trzech dekad stanowiąca kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.

Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”, które odzwierciedla skalę wyzwań, przed jakimi stoi dziś Europa i świat. W obliczu narastających napięć geopolitycznych – wojny w Ukrainie, konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz zmieniającego się układu sił na arenie międzynarodowej – państwa i organizacje międzynarodowe poszukują nowych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa, odporności i stabilnego rozwoju.

Coraz większą rolę odgrywają struktury współpracy i bezpieczeństwa, takie jak Unia Europejska i NATO, wzmacniające koordynację polityczną, gospodarczą i militarną. Równocześnie rosnące znaczenie państw takich jak Chiny i Indie przyspiesza kształtowanie się wielobiegunowego ładu światowego. W tej nowej architekturze szczególnego znaczenia nabierają także bezpieczeństwo energetyczne, odporność gospodarek oraz rozwój technologii strategicznych, w tym sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Stabilność w czasach dynamicznych zmian wymaga elastycznych instytucji, zdolności do dialogu i wspólnego reagowania na globalne kryzysy.

Forum Ekonomiczne to wydarzenie o unikatowej skali – co roku gromadzi ponad 6 000 gości z około 60 krajów świata. Program konferencji obejmuje ponad 500 wydarzeń merytorycznych, w tym: sesje plenarne, panele dyskusyjne, debaty, wykłady, warsztaty, spotkania autorskie oraz rozmowy specjalne. Wśród uczestników i prelegentów Forum od lat znajdują się prezydenci, premierzy, ministrowie, liderzy biznesu, rektorzy uczelni, przedstawiciele samorządów oraz świata kultury z całej Europy.

Debaty w ramach Forum Ekonomicznego to platformy dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą / autor: materiały prasowe Instytutu Studiów Wschodnich

Motto tegorocznej edycji wyznacza główną oś tematyczną Forum, wokół której koncentrują się wydarzenia w ośmiu wiodących obszarach programowych, m.in.: ►AI Forum,

►Forum Cyberbezpieczeństwa,

►Forum Ochrony Zdrowia,

►Forum Regionów, Gospodarka,

►Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo,

►Społeczeństwo,

► Zrównoważony Rozwój.

W poprzedniej edycji w Forum Ochrony Zdrowia wzięło udział 750 przedstawicieli sektora, w tym ponad 200 dyrektorów szpitali. Forum Regionów zgromadziło z kolei ponad 1 000 reprezentantów samorządu terytorialnego, w tym 16 marszałków i wicemarszałków województw, 49 prezydentów miast oraz 149 burmistrzów.

Kuluary Forum Ekonomicznego to też przestrzeń do wymiany poglądów / autor: materiały prasowe Instytutu Studiów Wschodnich

Forum Ekonomiczne to nie tylko przestrzeń do wymiany poglądów i inspirujących debat, lecz także jedno z najważniejszych wydarzeń networkingowych w Polsce. W ubiegłym roku współtworzyło je 355 partnerów, w tym 146 partnerów biznesowych, 110 instytucjonalnych oraz 83 partnerów medialnych. Forum charakteryzuje się również najwyższym wśród konferencji w Polsce poziomem AVE, przekraczającym 180 mln zł. Centrum Konferencyjne w Hotelu Gołębiewski to także rozbudowana strefa wystawiennicza o powierzchni blisko 5 000 mkw.

Konferencja jest miejscem spotkania ponad 500 ekspertów z przeszło 150 uczelni i instytutów badawczych, którzy już dziś poszukują innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania przyszłości. W programie nie zabraknie również prestiżowych prezentacji, takich jak Raport SGH i Forum Ekonomicznego, tradycyjnie otwierający wydarzenie, czy Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, uznawany za najpełniejsze opracowanie kondycji finansowej JST w Polsce.

Integralną częścią Forum jest także program kulturalny – koncerty, projekcje filmowe oraz spotkania autorskie. Każdy dzień obrad wieńczą uroczyste gale, podczas których przyznawane są nagrody, w tym Człowieka Roku i Firmy Roku.

Tradycyjnym miejscem Forum Ekonomicznego jest Karpacz / autor: materiały prasowe Instytutu Studiów Wschodnich

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rejestracja już trwa. Dołącz do grona liderów świata polityki, biznesu, nauki i kultury oraz współtwórz przyszłość Europy.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: www.forum-ekonomiczne.pl