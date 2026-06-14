„Plan Czarnka” - będą radykalne ruchy w podatkach

PiS zaprezentował w Kaliszu trzy z dwudziestu jeden punktów programu obietnic dla Polski. Zakłada on: wyjście z ETS, zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł rocznie, zaś w przypadku rozliczania małżonków - 360 tys. zł.

W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go „Planem Czarnka”.

To jest pierwsze spotkanie z cyklu, podczas którego będziemy prezentować kolejne propozycje i kolejne obietnice dla Polski - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zastrzegł, że spotkanie w Kaliszu nie jest jeszcze kampanią wyborczą, ale - jak określił - „podjęciem wielkiego wysiłku, aby wygrać wybory, aby powstał dobry rząd, prawdziwy polski rząd”.

Przygotowywaliśmy kompleksowe rozwiązania dla Polaków, będące ambitną wizją rozwoju w najbliższej przyszłości; i ją zrealizujemy - powiedział Przemysław Czarnek. Zapowiedział, że 21 punktów dla Polaków będzie zrealizowane w ciągu pierwszych stu dni po objęciu rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w 2027 r.

Podstawowa kwestia: wyjście z ETS

Jako pierwszy punkt propozycji dla Polski Czarnek wymienił „wyście Polski z ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami)”, który nazwał „absurdem” i „największym oszustwem, jakiemu zostali poddani Polacy”. Mówił, że Polska ma najdroższy prąd w Europie i nasze przedsiębiorstwa energochłonne nie mogą konkurować z tymi z Chin czy Stanach Zjednoczonych, gdzie prąd jest od trzech do sześciu razy tańszy niż w naszym kraju.

Polityk PiS zastrzegł, że nie oznacza to braku troski jego ugrupowania o środowisko. - Chcemy czystych lasów (…) Będziemy je mieli, tylko nie dzięki absurdalnym zakazom unijnym, ale dzięki nowoczesnym technologiom i rozwojowi polityki środowiskowej - zapowiedział Czarnek.

Zaznaczył, że Polska potrzebuje dywersyfikacji, a więc obok węgla, którym dysponuje „może bazować na atomie, tylko musimy w niego inwestować, a nie oddalać proces inwestycyjny jak tu niedaleko w Koninie Pątnowie”.

Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, które będą stabilne, niezależne od pogody – powiedział.

Poinformował, że PiS ma już w tej kwestii gotowy projekt ustawy. Zadeklarował, że „będzie to pierwsza decyzja nowej Rady Ministrów”.

Dwa manewry podatkowe

Jako drugi pomysł wskazał tzw. „srebrną pracę”, czyli zwolnienie wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych. Ocenił, że „zachęci to pracodawców do zatrudniania emerytów, dzięki czemu nie będziemy musieli bazować na migracji zarobkowej, która jest coraz bardziej niebezpieczna”.

Jako trzecią obietnicę „Programu Czarnka” wskazał podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków - żony i męża od 360 tys. zł rocznie. - To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku - zadeklarował Czarnek.

PAP, sek

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