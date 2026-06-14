Kawa tylko dla bogaczy

Przez ostatni rok ceny sklepowe kawy mielonej notowały średnie wzrosty nawet na poziomie 25-35 proc. rdr. Z kolei wzrosty cen kawy rozpuszczalnej dochodziły do 23 proc. rdr. W tym roku dynamika wyhamowała do 6-15 proc. rdr, natomiast w maju br. nastąpił spadek o 2,2 proc. rdr. Autorzy analizy uważają, że okres gwałtownych podwyżek dobiega do końca, ale kawa staje się produktem strukturalnie droższym niż przed kryzysem surowcowym.

Dane UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupy Blix z okresu od maja ub.r. do maja tego roku, dot. cen promocyjnych i regularnych, pokazują wyraźną kontynuację presji inflacyjnej na rynku kawy, ale z rozwarstwieniem pomiędzy segmentem kawy mielonej, która drożeje najmocniej, i rozpuszczalnej, której ceny rosną wolniej i zaczynają się pomału stabilizować. Zdaniem Julity Pryzmont z Hiper-Com Poland, rynek wszedł w fazę strukturalnie wyższych cen, a nie tylko krótkoterminowego impulsu inflacyjnego.

Zmiany pogodowe odpaliły zwyżki cen

– Rynek coraz mocniej odczuwa skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, nieregularne opady i wzrost temperatur. To przekłada się na większą zmienność podaży oraz trwałe podniesienie kosztów produkcji surowca, szczególnie w przypadku arabiki, która ma znaczenie w segmencie kawy mielonej i premium. Jest on bardziej wrażliwy na zmiany kosztów i jakości surowca. Warto też pamiętać, że w części rynku konsumenci wybierający kawę mieloną – zwłaszcza lepszych marek – częściej kierują się jakością i smakiem, co zmniejsza elastyczność cenową popytu i może ułatwiać producentom większą możliwość przerzucania kosztów na sklepową półkę – mówi ekspertka.

W analizowanym okresie dynamika cen sklepowych kawy mielonej utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. W niektórych miesiącach sięgał on nawet średnio 25-35 proc. rdr. Rekordowy wzrost przypadł na wrzesień ub.r. i wyniósł 36,1 proc. rdr. W tym roku wzrosty nadal są dwucyfrowe – od 10,7 proc. do 30,2 proc. rdr. W maju odnotowano skok o 13,2 proc. rdr.

Kawa mielona drożeje znacznie bardziej od rozpuszczalnej

Segment kawy mielonej pozostaje najbardziej wrażliwy na wzrost cen surowca arabiki, koszty logistyki, energii i opakowań oraz presję kosztową w produkcji premium. W praktyce konsumenci coraz mocniej odczuwają podwyżki w codziennych zakupach, bo kawa mielona jest produktem najczęściej kupowanym do domowego użytku – wyjaśniają analitycy z UCE RESEARCH.

Segment kawy rozpuszczalnej wykazuje większą stabilność. W analizowanym okresie wzrosty dochodziły do 23 proc. rdr. W tym roku dynamika wyraźnie wyhamowała, bo do 6-15 proc. rdr. Z kolie w maju odnotowano nawet spadek o 2,2 proc. rdr. Według ekspertów z UCE RESEARCH, to może oznaczać, że producenci wcześniej przerzucili koszty na klientów. Rynek osiągnął granicę akceptacji cenowej, a konsumenci zaczęli szukać tańszych alternatyw lub ograniczać zakupy.

Obecne spadki notowań kawy arabika wynikają przede wszystkim z oczekiwań lepszych zbiorów w Brazylii / autor: Pixabay

Sytuacja na rynku kawy zaczyna się odwracać

– Sytuacja na rynku kawy zaczyna się odwracać, ale konsumenci w Polsce jeszcze przez pewien czas mogą tego nie odczuć przy sklepowych półkach. Notowania arabiki są obecnie niższe rok do roku o ok. 11 proc., podczas gdy robusta lekko podrożała – o około 2 proc.. To wyraźna zmiana względem 2024 roku i początku 2025 roku, kiedy oba gatunki notowały historyczne rekordy cenowe pod wpływem suszy w Brazylii, problemów pogodowych w Wietnamie oraz napięć logistycznych – mówi dr Krzysztof Łuczak z Grupy Blix.

Dr Krzysztof Łuczak dodaje, że obecne spadki notowań arabiki wynikają przede wszystkim z oczekiwań lepszych zbiorów w Brazylii oraz oznak osłabienia globalnego popytu po rekordowych cenach z ostatnich miesięcy, ale też strategii samych sieci handlowych. Warto też dodać, że światowi eksperci wskazują, że rynek spodziewa się nawet około 30-proc. spadku cen arabiki do końca 2026 roku względem zeszłorocznych szczytów. Jednocześnie producenci podkreślają, że rynek nadal pozostaje bardzo podatny na pogodę i każda większa anomalia klimatyczna może szybko odwrócić trend.

Materiały prasowe UCE Research, oprac. sek

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