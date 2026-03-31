Wielkanoc (nie) taka wesoła. "ORLEN ma ponad 70 proc. rynku hurtowego diesla"

W 2022 r., gdy wojna na Ukrainie wywindowała ceny ropy, rząd Mateusza Morawieckiego nie czekał na łaskę rynku. VAT na paliwa spadł z 23 do 8 proc., akcyza została obniżona, a ORLEN świadomie ścinał marże. Efekt? Benzyna 95 po 5,19 zł, diesel po 5,24 zł – najtaniej w Unii Europejskiej. Rolnicy tankowali do ciągników bez paniki, siewy szły pełną parą, a ceny żywności nie wystrzeliły ponad miarę. Narodowy koncern działał jak prawdziwa tarcza.

Dzisiaj, pod koniec marca 2026 r., sytuacja wygląda inaczej. Od końca lutego hurtowe ceny diesla w ORLENIE skoczyły o ponad 2,4 tys. zł za 1 m3 – z ok. 4,8 tys. do ponad 7,2 tys. zł. Na stacjach cena benzyny 95 dochodzi do 7 zł, a diesla wynosi 8–8,8 zł z prognozami sięgającymi nawet 10 zł. Rząd Donalda Tuska przez miesiąc trzymał „narzędzia na najczarniejszą godzinę” w szufladzie.

Nowy zarząd ORLENU podnosi ceny hurtowe niemal codziennie, a promocje na stacjach to głównie PR. Koncern ma ponad 70 proc. rynku hurtowego diesla – mógłby stabilizować ceny, jak robiono wcześniej. Zamiast opanować sytuację na rynku, rząd chwali się, że wartość ORLENU jest większa niż Gazpromu, choć to ani nie zmniejszy drożyzny, ani nie jest sukcesem ekipy premiera – ten fundament zbudowano w poprzednich latach.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół:Wielkanoc (nie) taka wesoła. „Rząd Mateusza Morawieckiego nie czekał na łaskę rynku Benzyna 95 po 5,19 zł, diesel po 5,24 zł – najtaniej w Unii Europejskiej”

Daniel Obajtek, tygodnik „Sieci”