UE kupuje rekordowe ilości rosyjskiego gazu. "Komedia"

W Brukseli właśnie rozgrywa się scena godna najlepszej komedii absurdu. W styczniu 2026 r. UE pobiła rekord importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego. Według danych centrum analitycznego Bruegel państwa członkowskie sprowadziły aż 2,276 mld m3 tego surowca. To więcej niż w grudniu poprzedniego roku i wyraźnie więcej niż w styczniu 2025 r.

Francja, Hiszpania i Holandia tankowały pełnymi zbiornikami, jakby jutro miało nie nadejść. A nadchodzi szybko – już 25 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie zakaz sprowadzania rosyjskiego gazu skroplonego na podstawie krótkoterminowych umów zawartych po 17 czerwca 2025 r. Pełny zakaz LNG ma obowiązywać od początku 2027 r., a gazu rurociągowego – od jesieni tego samego roku. Tak wygląda w praktyce unijna strategia REPowerEU.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół:Brukselscy mędrcy tankują rosyjski gaz na zapas. „Tak wygląda w praktyce unijna strategia REPowerEU”

Daniel Obajtek, tygodnik „Sieci”