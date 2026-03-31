ZUS ma prezent dla 2,4 mln emerytów. Dotrze przed świętami

Ruszyły wypłaty trzynastej emerytury; przed świętami trafi ona do prawie 2,4 mln osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę trzynastej emerytury. Prawie 2,4 mln emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami. Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca - poinformował we wtorek ZUS.

Dodatkowe świadczenie. Trzynasta emerytura

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli trzynasta emerytura trafi do osób uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

Wypłaty będą realizowane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja.

Przelew szybciej na konto

ZUS poinformował PAP, że przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia. Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom.

Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia. Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł.

Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto

podał ZUS.

Według szacunków Zakładu, trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Jaka kwota?

W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosi 1978,49 zł brutto. Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia. ZUS wypłaca ją automatycznie bez konieczności składania wniosku.

Komu przysługuje?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

ZUS wyjaśnił, że do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę osób do niej uprawnionych. Trzynastkę dzieli się pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca bieżącego roku.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, również przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, w tym ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.

pap, jb

