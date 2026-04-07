Czarnek wskazał ją palcem. „Jej marzeniem jest likwidacja 30 proc. szpitali”

Prawo i Sprawiedliwość złoży do Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zapowiedział we wtorek złożenie wniosku o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Była szefowa resortu Katarzyna Sójka (PiS) oceniła, że MZ przejął korporacyjny syndyk, a zarządzanie ochroną zdrowia ma charakter restrukturyzacyjny.**

Politycy Prawa i Sprawiedliwości we wtorek przed siedzibą ministerstwa zdrowia skrytykowali działania resortu wskazując na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia oraz zapowiedzieli złożenie w Sejmie wniosku o wotum nieufności wobec minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

To minister likwidator nominowany przez Donalda Tuska - mówił Czarnek.

Pani Sobierańska-Grenda jest przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa, ochronę zdrowia. To jest ta pani, której marzeniem jest likwidacja 30 proc. szpitali. To jest ta pani, której marzeniem byłoby, żeby każdy płacił fakturę u lekarza, a później refundował ją sobie w NFZ, jeśli by się udało. Czyli to jest ta pani, która chciałaby prywatyzacji służby zdrowia - mówił Czarnek.

1. Ograniczono badania profilaktyczne

Jak zauważył polityk PiS - rok 2026 został ogłoszony rokiem profilaktyki, jednak – zaznaczył – w tym samym czasie podjęto decyzję o ograniczeniu finansowania badań profilaktycznych. Jako przykład wskazał, że środki na badania takie jak kolonoskopia i gastroskopia zostały zmniejszone do 60 proc., natomiast na diagnostykę obrazową do 50 proc.

2. Zamykanie porodówek. „Amputacja służby zdrowia”

Była minister zdrowia w rządzie PiS Katarzyna Sójka wskazała, że – jej zdaniem – resort „przejął korporacyjny syndyk”, a obecne zarządzanie ochroną zdrowia ma charakter restrukturyzacyjny, nastawiony na ograniczanie kosztów. Oceniła jednocześnie, że zamiast słowa restrukturyzacja, lepiej pasuje tu słowo „amputacja”.

Sójka podkreśliła również, że działania te mogą prowadzić do zamykania oddziałów, w tym porodówek, co – według niej – uderza w pacjentów, w szczególności kobiety i młode matki.

Premier Donald Tusk pod koniec marca pytany o przyszłość szefowej resortu zdrowia w związku z kontrowersjami wokół finansowania badań diagnostycznych przez NFZ zapewniał, że nie przewiduje dymisji minister Sobierańskiej-Grendy.

Ma ona moje pełne zaufanie w procesie wdrażania tych trudnych, ale niezbędnych reform, które mają ustabilizować finanse publicznej służby zdrowia - podkreślał wówczas premier.

3. Ograniczenie dostępu do NFZ

Na początku kwietnia swój wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia zapowiedziała także Partia Razem.

Nie ma zgody na to, żeby działania ograniczające dostęp do ochrony zdrowia były realizowane przez rząd - mówiła posłanka Marcelina Zawisza, krytykując pomysły dotyczące wprowadzenia limitów na diagnostykę.

pap, jb