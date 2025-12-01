Wyciekł plan drastycznych cięć w służbie zdrowia

Blisko 10,4 mld zł w 2026 r. oszczędności w NFZ miałyby przynieść zmiany, które Ministerstwo Zdrowia pod koniec października przedstawiło Ministerstwu Finansów. Zakładają one m.in reformę wynagrodzeń, limity w poradniach specjalistycznych i korekty na listach darmowych leków dla dzieci i seniorów.

Ujawniona w poniedziałek przez portal BusinessInsider korespondencja Ministerstwa Zdrowia wysłana do Ministerstwa Finansów, dotyczyła planu finansowego NFZ na 2025 r. i na rok 2026, których minister finansów nie zatwierdził. Resort zdrowia przedstawił w piśmie do MF datowanym na 29 października propozycje obniżenia kosztów NFZ. Zakładają one oszczędności w NFZ na kwotę blisko 10,4 mld zł w 2026 r. i blisko 213 mln zł jeszcze w roku 2025. Do tego zmiany systemowe miałyby przynieść 4,5 mld zł w 2026 r.

W budżecie NFZ brakuje 23 mld zł

Po urealnieniu wpływu ze składek zdrowotnych w 2026 r., a także wprowadzeniu zaproponowanych przez MZ zmian i oszczędności luka w NFZ w 2026 r. wyniosłaby blisko 12,9 mld zł. Natomiast bez tych korekt niedobór w budżecie NFZ na 2026 r. szacowany jest na ok. 23 mld zł. PAP zapytała w poniedziałek MZ, czy propozycje resortu zdrowia są aktualne. Do czasu publikacji depeszy PAP nie otrzymała odpowiedzi.

Lista cięć: limity wielu zabiegów i diagnostyki, koniec darmowych leków, oszczędności na pacjentach

4,9 mld zł oszczędności miałoby przynieść wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. limitów na świadczenia w AOS z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, zabiegu usunięcia zaćmy i badań obrazowych. Limity w diagnostyce (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny) pozwoliłyby zaoszczędzić blisko 1,3 mld zł.

Po zmianie o 1,5 mld zł niższe byłyby wydatki na darmowe leki dla dzieci i seniorów. 0,9 mld oszczędności przyniosłoby nieprzedłużanie programu „Zdrowy posiłek” w szpitalach.

Ponadto resort zdrowia zaproponował zmiany dotyczące finansowania koordynatora w POZ, taryfikacji świadczeń w kardiologii, chirurgii kręgosłupa, okulistyki, teleradioterapii, elektrofizjologii, badań obrazowych - łącznie NFZ wydałby mniej o 1,8 mld zł na te działania.

Płace w służbie zdrowia bez waloryzacji

Według tej propozycji przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r. miałoby przenieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Ponadto resort zdrowia zaproponował powiązanie waloryzacji ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. To wskaźnik o niższej dynamice wzrostu niż obecnie obowiązujący przy wyliczaniu podwyżki płac minimalnych, czyli procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Przy uwzględnieniu obu zmian, koszt podwyżek według resortu zdrowia spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r. Kosztem w wysokości 5,2 mld zł byłoby natomiast podniesienie współczynników grup 5 i 6 pracowników w ochronie zdrowia. Resort zdrowia w piśmie z końca października zaproponował także ograniczenia w zawieraniu kontraktów - m.in. maksymalne wynagrodzenie określone ustawowo.

O propozycjach zmian w wynagrodzeniach w systemie ochrony zdrowia we wtorek ma rozmawiać trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia.

MZ zaproponowało ograniczenie i docelowo likwidację stażu podyplomowego, co miałoby obniżyć wydatki budżetu w 2027 r. o ponad 680 mln zł, w 2028 r. o ponad 750 mln zł, a w 2029 r. o ponad 880 mln zł.

Luka w budżecie NFZ 12,9 mld zł

Oszczędności miałyby zmniejszyć wyliczony deficyt NFZ w 2026 r. z ok. 23 mld zł do blisko 13,4 mld zł. Do tego MZ doliczył jednak koszt przedłużonego do końca 2026 r. pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, czyli blisko 2,5 mld zł. To spowodowałoby zwiększenie luki do niemal 15,9 mld zł. Natomiast przy uwzględnieniu wszystkich zmian, w tym systemowych planowanych na 2026 r., to deficyt w budżecie NFZ zmniejszyłaby się do blisko 11,4 mld zł. MZ uwzględniło jednak także niższy o 1,5 mld zł wpływ ze składki zdrowotnej co daje ostatecznie niedobór na poziomie ok. 12,9 mld zł.

Sójka: To nie „plan finansowy”. To polityka na plecach chorych

Ten dokument to SKANDAL! Tajne pismo Ministerstwa Zdrowia do ministra finansów z 29.10.2025 ujawnia: 10,3 mld zł cięć w NFZ w 2026 r. Nie reformy. Brutalne oszczędności na pacjentach. Minister Domański NIE DA ANI GROSZA na chorych - komentowała była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

►Wracają limity do specjalistów - 3,36 mld „oszczędności” na chorych

►Cięcia w diagnostyce obrazowej TK/MRI - 1,26 mld mniej dla Pacjentów

►Limity na operacje zaćmy -94 tys. osób bez zabiegu

►Cios w szpitale powiatowe i refundację leków 65+

►wywalenie programu dobry posiłek w szpitalach

To nie „plan finansowy”. To polityka na plecach chorych. ZDRADA obietnic. ZDRADA pacjentów.

Chcą ukraść pacjentom dobre jedzenie w szpitalach. Jak informuje @BIPolska Ministerstwo Zdrowia chce zaoszczędzić 900 mln złotych rocznie na… posiłkach dla pacjentów. Powód? To program wprowadzony przez @pisorgpl . Wrocił D. Tusk, wraca stara szynka i suchy chleb - komentuje były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Kaczyński: w biały dzień, okradają pacjentów!

Pamiętacie, jak kłamali: „Nic, co dane, nie zostanie odebrane”? Teraz, w biały dzień, okradają pacjentów! Z pieniędzy przeznaczonych na leczenie zabierają w przyszłym roku ponad 10 mld zł i wprowadzają limity m. in. na leczenie zaćmy, badania tomograficzne osób chorych onkologicznie, likwidują „dobry posiłek” w szpitalach i ograniczają refundację leków. Wracają limity do specjalistów… Myślicie, że Tusk się tym przejmuje? - komentuje na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

