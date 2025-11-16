Szokująca opinia minister zdrowia! Będzie prywatyzacja szpitali?

Pacjent przede wszystkim najpierw płaci sam fakturę, a potem idzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę – mówiła tuż przed powołaniem na stanowisko ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Skandaliczne wypowiedzi Sobierańskiej-Grendy cytuje tygodnik „Sieci”. I pyta: będzie prywatyzacja publicznej służby zdrowia?

Ochrona zdrowia w Polsce znalazła się w największym kryzysie od co najmniej dekady. Dziura w budżecie NFZ za ten rok ma wynieść 14 a w przyszłym już 23 mld złotych.

„Likwidowane oddziały, śmiertelnie chorzy pacjenci pozostawieni sami sobie, haniebne pomysły »oszczędnościowe« – jak ten, by kobiety rodziły w towarzystwie pijanych żuli na SOR – to obraz klęski rządu Donalda Tuska, twarzą której jest była minister zdrowia Izabela Leszczyna” – czytamy w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

O 30 procent szpitali za dużo?

Sytuację ma ratować nowa minister, Jolanta Sobierańska-Grenda, która już ogłosiła, że Polska ma o około 30 procent za dużo szpitali i która sama o sobie mówi, że jest miłośniczką „konsolidacji” placówek ochrony zdrowia. Takie procesy prowadziła na Pomorzu, najpierw jako szefowa Departamentu Zdrowia w pomorskim Urzędzie Marszałowskim a potem jako prezes skomercjalizowanych (czyli przekształconych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) Szpitali Pomorskich.

Szokujące wypowiedzi

Właśnie w tej ostatniej roli Sobierańska uczestniczyła w czerwcu br. w debacie dotyczącej ewentualnej prywatyzacji służby zdrowia. Oprócz dzisiejszej pani minister dyskutowali m.in. prezes gdańskiego szpitala prywatnej firmy Luxmed Wojciech Demski i szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski.

Jak podaje tygodnik „Sieci”, paneliści zgodzili się, że na rynku powinna być „zdrowa konkurencja” pomiędzy placówkami publicznymi i prywatnymi a wielką bolączką polskiej służby zdrowia jest „monopolistyczna pozycja NFZ, który dyktuje warunki i nie ogląda się na konsekwencje”, m.in. sztucznie utrzymując przy życiu szpitale na prowincji. „NFZ to tak naprawdę przestępcza organizacja” – dowodził szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski, wskazując, że szczególnie poszkodowane działaniem Funduszu są lecznice prywatne.

Pacjent ma płacić i dostawać zwrot na fakturę

Głos zabierała także sama Jolanta Sobierańska-Grenda. Według obecnej minister zdrowia konkurencja a także konsolidacja i restrukturyzacja szpitali to za mało. Zdaniem Sobierańskiej-Grendy pacjenci powinni najpierw płacić za leczenie, a dopiero potem odzyskiwać pieniądze z ubezpieczenia.

„Pacjent nie wie, ile procedura go kosztuje inp. jaką polisę wykupić jak winnych systemach europejskich. Tam zarządza się swoim zdrowiem już od urodzenia aż do późnych lat. Pacjent przede wszystkim najpierw płaci sam fakturę, a potem idzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę” – relacjonował słowa Jolanty Sobierańskiej-Grendy „Prestiż Trójmiasto”.

Będzie prywatyzacja?

Czy tego typu wypowiedzi, zapowiedzi likwidowania szpitali powiatowych czy zamykania oddziałów szpitalnych na weekendy to preludium do masowej prywatyzacji służby zdrowia?

Słyszeliśmy w wywiadzie, że 30 proc. szpitali można zamknąć. Czy kierunkiem jest prywatyzacja? Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nadejdzie moment, w którym rząd po prostu dosypie pieniędzy do niewydolnego systemu, a sam system zreformuje, bo zreformować ten system trzeba – mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

„Dla opozycji z Prawa i Sprawiedliwości znakiem prawdziwych intencji rządu w kwestii struktury własnościowej szpitali jest sposób rozdzielenia środków z KPO na kardiologię. Pieniądze trafiły m.in. do ponad 20 klinik należących do zagranicznych, prywatnych sieci” – czytamy w obszernym, wielowątkowym artykule poświęconym widmie prywatyzacji zdrowia opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”

Sama Sobierańska-Grenda przekonuje, że „nie jest jej misją i zadaniem, by prywatyzować szpitale w Polsce” i podkreśla, że dotąd w swojej karierze nie sprywatyzowała ani jednego szpitala.

