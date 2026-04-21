110 szpitali już protestuje. Kolejne dołączają. „NFZ na granicy"

Już 110 szpitali powiatowych bierze udział w ogólnopolskim proteście — kolejne deklarują przystąpienie. Jak poinformował PAP wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Tomasz Paczkowski, powodem jest pogarszająca się sytuacja finansowa placówek.

W Polsce działa ponad 300 szpitali powiatowych. Te, które przystąpiły do akcji, zostały oflagowane. Personel pracuje w czarnych koszulkach, a na budynkach wiszą plakaty: „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”.

Protest potrwa do 24 kwietnia. Oprócz symbolicznych działań, medycy informują pacjentów o stanie systemu ochrony zdrowia.

— Dołączają kolejne placówki — przekazał we wtorek Paczkowski, podkreślając narastającą skalę kryzysu.

Kulminacja protestu

Najważniejszym dniem będzie środa, 22 kwietnia. Wtedy OZPSP i Związek Powiatów Polskich przedstawią wspólne stanowisko dotyczące finansów szpitali.

Organizatorzy alarmują, że system finansowania ochrony zdrowia „doprowadza szpitale do załamania” i zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Wskazują na brak pełnych rozliczeń za 2025 rok, zaniżone wyceny świadczeń i ograniczanie finansowania nadwykonań.

Ich zdaniem straty szpitali powiatowych liczone są już w miliardach złotych.

Zarzuty wobec rządu

Środowisko szpitali kieruje również krytykę wobec rządu Donalda Tuska, zarzucając brak realnych działań stabilizujących finansowanie systemu oraz opóźnienia w rozliczeniach i decyzjach dotyczących wycen świadczeń.

W ocenie przedstawicieli protestujących, działania resortu zdrowia i NFZ nie odpowiadają skali problemu, a zapowiadane reformy mają charakter długoterminowy i nie rozwiązują bieżących braków finansowych.

NFZ: pieniądze są, rozliczenia trwają

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że rozlicza nadwykonania i przekazuje środki na bieżąco. Część płatności możliwa była dzięki dodatkowemu finansowaniu z Ministerstwa Zdrowia.

NFZ informuje, że większość rozliczeń za 2025 rok w zakresie świadczeń nielimitowanych została już zakończona.

Spór o zasady finansowania

Kolejnym punktem sporu są zmiany w rozliczaniu badań diagnostycznych — TK, rezonansu, gastroskopii i kolonoskopii. Wprowadzono tzw. stawki degresywne, co oznacza obniżoną wycenę świadczeń wykonywanych ponad limit — do ok. 60 proc. standardowej stawki.

Szpitale ostrzegają, że może to ograniczyć dostęp pacjentów do diagnostyki.

Fatalna reforma rządu Tuska

We wrześniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa reformująca szpitalnictwo. Zakłada likwidację i konsolidację placówek i zmianę profilu oddziałów.

pap, jb