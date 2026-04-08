Inwestujemy na rok albo na trzy lata

W marcu sprzedaż obligacji detalicznych sięgnęła prawie 7,3 mld zł – podało w środę Ministerstwo Finansów. Najchętniej kupowane były papiery roczne oraz trzyletnie. W lutym sprzedano obligacje detaliczne za 6,1 mld zł.

„W marcu Polacy ulokowali w skarbowych obligacjach oszczędnościowych prawie 7,3 mld złotych. Najchętniej wybierane były obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, których udział w sprzedaży wyniósł 34 proc. 3-letnie o oprocentowaniu stałym TOS również cieszyły się wysokim zainteresowaniem. Ich udział wyniósł 27 proc. marcowej sprzedaży obligacji” – wskazał cytowany w środowym komunikacie resortu wiceminister finansów Jurand Drop.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że na obligacje roczne nabywcy wydali prawie 2,47 mld zł, a na obligacje trzyletnie – przeszło 1,93 mld zł. Na obligacje czteroletnie kupujący wydali w marcu 1,1 mld zł, a na 10-letnie – ponad 943 mln zł. Poza tym MF sprzedało obligacje dwuletnie za ponad 362 mln zł, a także obligacje trzymiesięczne za ponad 294 mln zł. Poza tym w marcu nabywcy wydali 132,3 mln zł na obligacje 12-letnie oraz 45,3 mln zł na papiery 6-letnie – oba rodzaje papierów przeznaczone są dla beneficjentów programu 800+.

Dwie trzecie obligacji kupowanych przez internet

Obligacje oszczędnościowe można kupić osobiście w punktach ich sprzedaży, a także zdalnie, za pośrednictwem internetowych serwisów obligacyjnych banków PKO BP lub Pekao SA.

Wiceminister Jurand Drop zwrócił uwagę, że obecnie większość instrumentów detalicznych kupowana jest przez internet. W marcu było to ponad 66 proc. obligacji, o wartości ponad 4,8 mld zł - wskazał przedstawiciel MF.

W lutym br. sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 6,1 mld zł, a w marcu 2025 r. – 5,5 mld zł.

PAP, sek

