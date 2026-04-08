CBAM ruszył! Znamy kluczową stawkę podatku

Po raz pierwszy Bruksela ogłosiła, jakie będą stawki granicznego podatku węglowego, który muszą płacić importerzy m.in. stali, aluminium, nawozów, cementu. Tonę CO2 wyceniła na ponad 75 euro.

Unia Europejska jako pierwsza wprowadziła podatek węglowy na granicy - tzw. mechanizm CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) i muszą go płacić firmy sprowadzające z zagranicy duże ilości towarów i produktów, których wytworzeniu towarzyszy emisja CO2. Powód był prosty – chodziło wyrównanie szans unijnych producentów, zobowiązanych do zakupu pozwoleń na emisję, z zagranicznymi, którzy nie ponoszą tego typu kosztów.

Stawka kwartalna po raz pierwszy

Podatek graniczny wszedł w życie kilka lat temu, ale na początku importerzy musieli jedynie raportować emisje, na dobre zaczął obowiązywać w tym roku. Zaś firmy sprowadzające towary objęte CBAM będą musiały obliczyć koszty emisji sprowadzanych do Unii towarów, dlatego informacja opublikowana przez Komisję Europejską o wycenie CO2 ma dla nich kluczowe znaczenie. Władze unijne ustaliły stawkę za tonę emisji na 75,36 euro za pierwszy kwartał; w kolejnych będą także je ogłaszać. A zatem jest porównywalna z tą, jaką średnio płaci europejski przemysł w ramach unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Podatku nie będą musiały płacić tylko małe firmy, sprowadzające mniej niż 50 ton produktów objętych CBAM.

CBAM to jeden kluczowych elementów unijnej polityki klimatycznej – tak jak EU ETS. Wprowadzając podatek węglowy na granicach władze w Brukseli liczą, że także zachęcą inne kraje do stosowania własnych opłat za emisję (na wzór systemu handlu emisjami). CBAM ma także pobiec tzw. ucieczce emisji, skoro europejscy producenci i importerzy będą musieli płacić podobną cenę za emisję dwutlenku węgla.

Władze unijne na razie wytypowały kilka grup towarów i produktów tzw. wysokoemisyjnych do mechanizmu CBAM, ale już wkrótce lista może zostać znacząco rozszerzona.

Agnieszka Łakoma

