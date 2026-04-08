W Europie oddech ulgi: ceny gazu runęły!

Ceny gazu w Europie mocno spadają w środę po tym, jak doszło do zawieszenia broni w konflikcie USA-Iran - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 43,70 euro za MWh, niżej o 18 proc., po spadku wcześniej o 20 proc. - do najniższego poziomu od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie.

Jest możliwość tymczasowego otwarcia Cieśniny Ormuz po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie Cieśniny Ormuz. Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem „w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu”.

Donald Trump postawił na swoim. Ropa już po 90 dol.

Szukając recepty na kryzys

Racjonowanie paliw już za progiem?

Albo otwarcie Cieśniny Ormuz, albo ropa po 200 dolarów

Informacje te złagodziły napięcia na światowych rynkach energii. Przez Ormuz zwykle przepływała 1/5 światowej ropy naftowej i LNG.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 28,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 41,4 proc. - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe.

PAP Biznes, sek

