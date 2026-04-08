Orlen płacze, KGHM świętuje

Po ogłoszeniu dwutygodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie, główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli WIG oraz WIG20 zyskiwały w środę po ok. 3 proc. Kurs Orlenu spadał o ponad 6 proc., z kolei wzrosty na akcjach KGHM przekroczyły 9 proc.

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.

Indeksy GPW mocno zwyżkują

W środę na otwarciu warszawskiej giełdy główne indeksy (WIG oraz WIG20) zyskiwały po ok. 3 proc. Zrzeszający 20 największych spółek indeks WIG20 na otwarciu był na poziomie ok. 3 526 pkt. i rósł o ponad 3 proc. Z kolei szeroki indeks WIG miał ok. 128 899 pkt. i zyskiwał niemal 3 proc.

Spółki paliwowe w dół, surowcowe w górę

Na otwarciu sesji akcje Orlenu zniżkowały o ponad 6 proc. do ok. 126 zł za papier. Spadki objęły też m.in. kurs Bogdanki (o ponad 17 proc.), a Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) traciła 12 proc.

Zyskiwały za to walory KGHM (o ponad 9 proc.), które kosztowały ok. 303 zł za akcję. Po 5-6 proc. rosły również kursy Allegro, PKO BP, mBanku, Santander Bank Polska, Pekao, Modivo i Budimexu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

