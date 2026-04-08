Używane auta: tego na rynku nie było od dawna

Import używanych samochodów osobowych i dostawczych do Polski wyniósł 84,75 tys. sztuk w marcu br. i był o 1,5 proc. mniejszy niż rok wcześniej, wynika z danych IBRM Samar. To najniższy wynik od dwóch lat.

„To już szósty z rzędu miesiąc spadku. Jednak, pomijając wrzesień 2025 roku, kiedy notowany był minimalny wzrost (+0,2 proc., +154 sztuki), wynikający głównie z większej liczby dni roboczych i wzrostu importu aut dostawczych, spadek importu trwa nieprzerwanie od czerwca 2025 roku. Można zatem mówić o wyraźnym trendzie spadkowym” - czytamy w komunikacie.

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 51,9 proc.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

