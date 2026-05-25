Czerwcowe obligacje detaliczne do kupienia. Najpierw zamiana

Ministerstwo Finansów nie będzie zmieniało oprocentowania obligacji detalicznych, które będą sprzedawane w czerwcu – poinformował resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

„W czerwcu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostawiliśmy na niezmienionym poziomie. To dobry moment, aby bliżej poznać ofertę obligacji detalicznych i wybrać te, które najbardziej odpowiadają indywidualnym planom budowania oszczędności” – powiedział cytowany w komunikacie resortu wiceminister finansów Jurand Drop.

Oprocentowanie i marże nie zmieniają się w czerwcu

Ministerstwo Finansów podało, że oprocentowanie obligacji, które będą sprzedawane w czerwcu, wyniesie w pierwszym miesiącu 4 proc. w przypadku obligacji rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, a w przypadku papierów 2-letnich, które także są powiązane ze stopą referencyjną - 4,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2 proc. w skali roku, a 3-letnich - 4,4 proc. Obligacje 4-letnie będą oprocentowane na 4,75 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a papiery 10-letnie – na 5,35 proc. (w obu przypadkach oprocentowanie jest powiązane z inflacją).

MF podał również, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5 proc. i 5,6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie tych obligacji również jest powiązane z inflacją.

We wtorek rusza zamiana obligacji – z bonusem

„Wartą podkreślenia jest wygodna możliwość zamiany »starych« obligacji na »nowe«, w dodatku z korzyścią finansową. Wystarczy, że osoby posiadające »stare« obligacje, których wykup przypada w czerwcu, złożą dyspozycję zamiany na »nowe«, a w dniu wykupu zamiana wykona się automatycznie. W ten sposób nasi klienci nie tracą ani jednego dnia i dodatkowo mogą zyskać na niższej cenie nowych obligacji” – podkreślił wiceminister Drop.

MF podało, że w drodze zamiany można nabywać nowe obligacje od 26 maja. W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (nie dotyczy to obligacji 3-miesiecznych OTS).

PAP, sek

