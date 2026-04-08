Rząd utrzyma „CPN” na dłużej

Rząd będzie „dmuchał na zimne” i nie zamierza rezygnować z pakietu „Ceny Paliwa Niżej” w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie - wynika ze środowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, po ataku USA i Izraela na Iran. Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Od czasu zablokowania cieśniny przez Iran ruch przez ten strategicznie ważny dla transportu ropy szlak morski spadł o ponad 90 proc. Serwis MarineTraffic, zajmujący się śledzeniem ruchu morskiego, poinformował w środę, że dwa statki przepłynęły przez cieśninę Ormuz.



Donald Trump postawił na swoim. Ropa już po 90 dol.

Szukając recepty na kryzys

Racjonowanie paliw już za progiem?

Albo otwarcie Cieśniny Ormuz, albo ropa po 200 dolarów

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie / autor: PAP/Piotr Nowak

Rząd zamierza „dmuchać na zimne”

W związku z rosnącymi cenami ropy naftowej na świecie i drożejącymi paliwami na stacjach, również w Polsce, rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej”. Ma on ograniczać wzrost cen benzyny i oleju napędowego poprzez ustalanie maksymalnych cen tych paliw na stacjach, obniżkę akcyzy i niższy VAT.

Premier Donald Tusk w środę przed posiedzeniem Rady Ministrów powiedział, że w kontekście cen paliw rząd zamierza „dmuchać na zimne”.

Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Ocenił, że zawarcie rozejmu ma „bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw”. - Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia (na Bliskim Wschodzie - PAP) na polskich stacjach paliw - dodał.

Tusk podkreślił, że mechanizm maksymalnej ceny paliw pozostaje, zgodnie z ustawą, jeszcze „na wiele tygodni”.

PAP, sek

