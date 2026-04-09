Ceny paliw. Pełzający ruch. Od jutra

Dzięki spadkowi cen ropy po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem, maksymalne ceny benzyny i diesla powinny stopniowo spadać - powiedziała PAP Urszula Cieślak, starsza analityczna biura Reflex. Jej zdaniem sytuacja rynkowa sprzyja też spadkowi cen LPG.

Ekspertka zaznaczyła, że sytuacja na rynku ropy naftowej będzie zależała od tego, czy strony konfliktu będą przestrzegały ogłoszonego w środę zawieszenia broni, i od tego, czym zakończą się rozmowy między Iranem a USA.

Jeśli cena ropy Brent utrzyma się na poziomie 94-95 dolarów za baryłkę, przy odpowiednim spadku cen paliw gotowych, to będziemy notowali sukcesywne obniżki cen maksymalnych – powiedziała PAP Urszula Cieślak.

Podkreśliła, że nie będzie to duży, jednorazowy spadek. Jej zdaniem najbliższą obniżkę cen maksymalnych zobaczymy w piątek, a następne w kolejne dni.

Myślę, że możemy liczyć na obniżki rzędu 10-20 gr na litrze każdego kolejnego dnia – dodała analityczka.

Dzięki decyzji o zawieszeniu broni oddaliło się widmo wzrostu ceny oleju napędowego do 8 zł za litr - wskazała Cieślak. Reflex przewidywał wcześniej, że cena diesla może przekroczyć tę barierę w tym tygodniu.

Analityczka zwróciła uwagę, że dotychczas cena diesla rosła dwukrotnie szybciej niż cena benzyny. „Tak samo teraz będzie spadać mocniej, co zobaczymy też na stacjach paliw” – powiedziała rozmówczyni PAP.

Dodała, że poziom cen gazu LPG, który nie został objęty wprowadzonym przez rząd pakietem CPN, również będzie się obniżał w reakcji na sytuację na Bliskim Wschodzie. Ponieważ Polska importuje więcej autogazu niż produkuje, umocnienie złotego dodatkowo korzystnie odbije się na cenach tego paliwa.

Pakiet CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej” to zestaw przepisów, który zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia. Ponadto zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,27 zł, benzyny 98 - 6,88 zł a oleju napędowego - 7,83 zł.

PAP, sek

