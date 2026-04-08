Minister z PSL zagrał na nosie milionom Polaków

Nie ma obecnie planów objęcia gazu LPG przepisami podobnymi do tych, które dotyczą benzyny i oleju napędowego - poinformowało w środę PAP Ministerstwo Energii. O objęcie gazu LPG rządową interwencją na rynku paliw apelowała w ubiegłym tygodniu Polska Izba Gazu Płynnego, uzasadniając, że korzysta z niego blisko trzy miliony kierowców.

Resort tłumaczy, że przyjęte w ramach pakietu CPN („Ceny Paliwa Niżej”) mechanizmy mają charakter interwencyjny i są ukierunkowane na paliwa o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki oraz stabilności cenowej, czyli na benzynę i olej napędowy.

„Na obecnym etapie nie przewiduje się objęcia paliwa LPG rozwiązaniami analogicznymi do pakietu CPN” - napisało biuro prasowe Ministerstwa Energii.

Rynek LPG jest jednak monitorowany i podlega bieżącej analizie - podkreślono.

O objęcie gazu LPG rządową interwencją na rynku paliw apelowała w ubiegłym tygodniu Polska Izba Gazu Płynnego. Według e-petrol.pl średnia cena LPG na stacjach paliw wyniosła w środę 3,84 zł/l w porównaniu z 3,69 zł/l tydzień wcześniej.

Przepisy, które zawarto w pakiecie CPN, zakładają obniżkę VAT i akcyzy na benzyny i olej napędowy. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia. Oprócz tego wprowadzono ceny maksymalne benzyny i diesla, obowiązujące na stacjach paliw. Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w tej sprawie.

Nie wiadomo jeszcze, czy obowiązywanie tych przepisów zostanie przedłużone.

„Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione m.in. od rozwoju sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, która wpływa na ceny ropy i paliw na rynkach międzynarodowych. Stabilizacja geopolityczna oraz sygnały wygaszania konfliktu pozostają kluczowymi czynnikami sprzyjającymi pozytywnym scenariuszom dla cen paliw” - dodało biuro prasowe Ministerstwa Energii.

PAP, sek

