Niespodziewany lider zbiorowych inwestycji

W ciągu ostatnich 12 lat otwarte fundusze emerytalne osiągały średnioroczną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 13 proc. Według najnowszego raportu Analiz Online, ten rezultat przewyższył nie tylko wskaźniki waloryzacji kont i subkont w ZUS, ale również wyniki wybranych funduszy i indeksów rynkowych.

„Kolejna edycja naszej analizy ponownie przynosi wyraziste wnioski. Wynik OFE na poziomie 13 proc. IRR pokazuje siłę długoterminowego inwestowania na giełdzie w tym modelu, nawet przy uwzględnieniu okresowej zmienności rynku oraz pomimo okresów, w których brakowało wyraźnych impulsów wzrostowych na rynkach akcji” - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Michał Duniec, prezes Analiz Online.

OFE najskuteczniejszym długoterminowym wehikułem oszczędnościowym

Badanie wykazało, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 24 tys. 385 zł wyniósł 25 tys. 1 zł. Dla porównania, w tym samym czasie inne formy inwestowania osiągnęły niższe wyniki.

Dane potwierdzają, że po 12 latach od reformy OFE (zmiany profilu inwestycyjnego OFE na akcyjny) OFE pozostają najskuteczniejszym długoterminowym wehikułem oszczędnościowym w badanej grupie. O sukcesie funduszy emerytalnych zadecydowały wysoka alokacja w akcje notowane na GPW oraz niskie koszty zarządzania - powiedział Michał Duniec.

„OFE są nadal jedną z najtańszych form zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji” - dodał.

OFE pozostają pozostają kluczowym inwestorem na GPW

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz podkreśla, że fundusze emerytalne w dalszym ciągu pozostają kluczowym inwestorem na warszawskiej giełdzie.

OFE są kluczowym inwestorem jeśli chodzi o rynek GPW. OFE inwestują szeroko, mają zdywersyfikowane portfele - powiedziała Małgorzata Rusewicz.

Z danych IGTE wynika, że OFE są obecne w 48 proc. spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Udział OFE w kapitalizacji giełdowych spółek wynosi około 20 proc.

Akcje spółek notowanych na giełdzie w posiadaniu OFE, według stanu na 30 stycznia 2026 roku, miały wartość 283,1 mld zł. Akcje stanowią 91,54 proc. portfeli OFE. 5,08 proc. w portfelach OFE to obligacje (15,7 mld zł), 1,87 proc. depozyty bankowe, a inne lokaty stanowią 1,52 proc. portfeli.

Udział OFE w krajowych akcjach pozostających w wolnym obrocie na GPW wynosi 42,42 proc.

W podziale na makrosektory wg klasyfikacji GPW najwięcej środków OFE jest zaangażowanych w finansach (45,69 proc.). Inne sektory z największym zaangażowaniem funduszy emerytalnych to: paliwa i energia (13,79 proc. aktywów), handel i usługi (10,22 proc.) oraz dobra konsumpcyjne (9,65 proc.).

Na koniec zeszłego roku największy udział funduszy emerytalnych w kapitale zakładowym giełdowych spółek był w Develii (76,37 proc.), Ferro (75 proc.), AB (69,74 proc.), Grupie Kęty (61,07 proc.) i w VRG (51,25 proc.).

Prawie 14 mln Polaków członkami OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne razem z subkontem w ZUS tworzą II filar publicznego systemu emerytalnego. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec stycznia 2026 roku wartość aktywów OFE przekraczała 310 mld zł.

Liczba członków OFE na koniec 2025 roku sięga 13,94 mln osób. Powyżej 50 roku życia w OFE jest 4,24 mln osób, a w przedziale 41-50 lat liczba ta sięga 5,82 mln.

Liczba członków OFE odprowadzających bieżącą składkę wynosi 2,15 mln. Składki do OFE odprowadzają ci, którzy w czasie tzw. okienka transferowego w 2014, 2016 i 2024 roku zadeklarowały chęć dalszego odprowadzania składek do funduszy.

Kwota składek przekazanych do OFE w 2025 roku to ponad 4,87 mld zł. Średnia wartość rachunku wynosi 22.282 zł.

Nie ma jeszcze twardych danych, a z szacunków wynika, że w 2025 roku około 12 mld zł przepłynęło do ZUS z OFE” - powiedziała Rusewicz.

W ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są sukcesywnie przenoszone do ZUS i ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego. W tym okresie co miesiąc transferowana jest tam 1/20 część zgromadzonych środków. Po całkowitym przeniesieniu służą one do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.

W 2025 roku średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 42,1 proc. To najlepszy wynik otwartych funduszy emerytalnych w historii. Pobiliśmy poprzedni rekord - 36,5 proc. z 2023 roku. Nasze ostatnie osiągnięcia pokazują, że rynki kapitałowe umożliwiają korzystne inwestycje - powiedział Andrzej Sołdek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej IGTE, prezes zarządu PZU PTE.

PAP Biznes, sek

Apel o nadzwyczajny podatek w Unii. „Branża paliwowa”

Czarnek wskazał ją palcem. „Jej marzeniem jest likwidacja 30 proc. szpitali”

Tusk urządził Niemcom paliwowe eldorado. „Danke!”

»»ETS: stracona szansa na reformę – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24