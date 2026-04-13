Pierwszy w Polsce ciągnik na prąd sprzedany

Nie w jednym z największych miast, ale w powiatowym Przasnyszu na Mazowszu, zarejestrowano pierwszy w Polsce elektryczny ciągnik rolniczy. Fendt e107 Vario, bo o nim mowa jest już produkowany seryjnie. Maszyna trafiła do Zespołu Szkół Powiatowych im. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Elektryczny Fendt nie odbiega od swego spalinowego odpowiednika parametrami, ani pod względem funkcjonalności. Barierą dla potencjalnych nabywców może być wysoka cena, a także – mimo wszystko – ograniczona pojemność i żywotność baterii.

Element większego projektu

Zakup ciągnika jest elementem większego projektu. Dzięki wsparciu Brukseli przasnyski Zespół Szkół otrzyma również dodatkowe elementy wyposażenia, które pomogą realizować program szkolny. Mowa tu m.in. o osprzęcie do nauki praktycznej, w tym o ładowaczu czołowym, łyżce do materiałów sypkich, widłach do palet i chwytaku do balotów. Pakiet obejmuje również ładowarkę oraz dziewięcioosobowego busa o napędzie elektrycznym. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 7, 7 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 6,4 mln zł.

Własna energia

Wiele gospodarstw rolnych wytwarza swoją energię za pomocą fotowoltaiki, energii wiatrowej lub biogazu. Model Fendt e100 V Vario może być zasilany tą zieloną energią i eksploatowany w sposób neutralny pod względem emisji CO2 – tworzy to zamknięty obieg energetyczny od produkcji aż po eksploatację. Koszty pracy ciągnika znacznie się obniżają, a emisja CO2 znacząco maleje. Dodatkowo redukcji ulegają także koszty serwisu, na przykład przez brak konieczności wymiany oleju silnikowego.

Sad i winnice – to środowisko naturalne dla elektrycznego Fendta / autor: materiały prasowe / fot. Fendt.com

Sad, szklarnie, winnice – to jego środowisko naturalne

Model Fendt e107 V Vario ma szerokość od 1,07 m oraz wysokość około 2,45 m. Kombinacja kompaktowych wymiarów, przekładni Fendt Vario oraz bezemisyjnej pracy umożliwia nie tylko prace w winnicach między wąskimi rzędami, ale także wjazd do hal lub tuneli foliowych. Ponadto ciągnik elektryczny może być także wykorzystywany w sektorze komunalnym, na przykład do pielęgnacji ścieżek rowerowych.

Kompaktowe wymiary pozwalają na wjazd do hal lub tuneli foliowych / autor: materiały prasowe / fot. Fendt.com

Bezemisyjna praca

Elektrycznie napędzany ciągnik pracuje ciszej niż maszyny z konwencjonalnym silnikiem diesla. Pozwala to wydłużyć czas pracy w obszarach wrażliwych na hałas. Ciągnik elektryczny posiada pozwolenie na jazdę z prędkością do 40 km/h i może być używany przez przedsiębiorstwa komunalne oraz w gospodarstwach rolnych, sadowniczych także do krótkotrwałego transportu.

Fendt e107 V Vario jest wyposażony w gniazdo CCS2. Odpowiada to standardom motoryzacyjnym / autor: materiały prasowe / fot. Fendt.com

Szybkie ładowanie

W gospodarstwach rolnych gniazda szybkiego ładowania DC (Supercharger) nie są jeszcze powszechnie stosowane. Dlatego model Fendt e107 V Vario jest wyposażony w gniazdo CCS2. Odpowiada to standardom motoryzacyjnym. Wtyczka Typ 2 umożliwia ładowanie prądem zmiennym do 22 kW. Jest ona dostępna w standardowych ściennych stacjach ładowania lub w stacjach publicznych. Fendt e107 V Vario może być również ładowany poprzez powszechnie stosowane gniazdo przemysłowe 32 A w połączeniu z przenośnym ładowarką o mocy 22 kW. Dzięki temu ładowanie baterii do pełna zajmuje około 5 godzin.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24, na podst. materiałów Fendt