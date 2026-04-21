W Brukseli trwają prace nad nową Wspólną Polityką Rolną na lata 2028-2034. W trakcie obrad Komisji Europejskiej pojawiła się szokująca propozycja, by najpóźniej od 2032 roku wstrzymać dopłaty obszarowe dla rolników-emerytów.

Komisja przekonuje, że to konieczny krok dla przyspieszenia procesu wymiany pokoleń na wsi. Krytycy widzą w tym jednak bardzo ryzykowny eksperyment. Prawicowi Europosłowie alarmują, że automatyczne odcięcie seniorów od wsparcia może doprowadzić wiele rodzin do finansowej zapaści.

Uderzenie w fundament domowych budżetów

Christphe Hansen, komisarz UE ds. rolnictwa uspokaja: chodzi wyłącznie o płatności obszarowe, a nie o cały system wsparcia. Starsi rolnicy nadal mieliby dostęp do programów środowiskowych, inwestycyjnych czy dopłat powiązanych z produkcją. Problem w tym, że dla wielu gospodarstw to właśnie podstawowe płatności stanowią fundament domowych budżetów.

Unijne organizacje doradcze są przeciw

Bruksela argumentuje, że bez zmian młodzi rolnicy nadal będą mieć ograniczony dostęp do ziemi. Na co sceptycy odpowiadają, że bez sprawnego systemu przekazywania gospodarstw takie działania mogą okazać się kontr skuteczne. Głos sprzeciwu płynie też z instytucji doradczych Unii Europejskiej, które ostrzegają przed falą bankructw i przed masowym porzucaniem ziemi – be uregulowania jej statusu właścicielskiego. Zamiast restrykcji proponują zachęty finansowe skłaniające do dobrowolnego przekazywania gospodarstw.

Źródło: Komisja Europejska, agronews.com.pl