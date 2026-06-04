Nowa „atrakcja” dla turysty na Kubie. Zapłaci tylko gotówką!

Na Kubie od soboty 6 czerwca przestaną działać karty płatnicze Visa i Mastercard – poinformował kubański bank centralny. To skutek zaostrzenia sankcji przez administrację USA i kolejny cios w pogrążoną w kryzysie kubańską gospodarkę, szczególnie w sektor turystyczny.

Bank Centralny Kuby (BCC) ogłosił, że zagraniczna instytucja finansowa, która prowadziła takie transakcje, powiadomiła o zerwaniu współpracy z Fincimexem – kubańską agencją, która jest częścią kontrolowanego przez tamtejszą armię konglomeratu GAESA, obłożonego sankcjami USA.

„W wyniku tej decyzji Kuba nie może otrzymywać przychodów ze sprzedaży dóbr i usług poprzez karty o uznanym zasięgu międzynarodowym, takie jak Visa i Mastercard” – napisano w komunikacie. Ich obsługa zostanie wstrzymana w sobotę 6 czerwca.

Finansowe skutki sankcji USA

BCC podkreślił, że wstrzymanie tych usług jest bezpośrednim wynikiem rozporządzenia wykonawczego o zaostrzeniu sankcji na Kubę, podpisanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa 1 maja. Bank ocenił to jako część „strategii duszenia ludu kubańskiego”.

Według władz w Waszyngtonie GAESA umożliwia kubańskiemu wojsku i elitom przejmowanie zysków z najbardziej dochodowych sektorów kubańskiej gospodarki, w tym turystyki, przekazów finansowych i transportu. Rząd w Hawanie temu zaprzecza.

Rozporządzenie Trumpa doprowadziło już do exodusu zagranicznych firm z Kuby. Zamykanie lub ograniczenie działalności na wyspie ogłosiły w ostatnich tygodniach sieci hoteli, linie lotnicze i międzynarodowe firmy transportowe.

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Zaostrzenie sankcji pogłębia międzynarodową izolację Kuby, pogrążonej w kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Pogłębił się on w 2026 roku z powodu wprowadzonej przez USA blokady dostaw ropy naftowej, od których wyspa jest niemal całkowicie uzależniona. Według komentatorów celem Trumpa jest doprowadzenie do upadku komunistycznego reżimu w Hawanie.

PAP, sek

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