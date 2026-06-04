1000 osób na Dachu Świata i... cudowne ocalenie

Ponad tysiąc osób zdobyło tej wiosny Mount Everest (8849 m) - ogłosiły władze Nepalu. To absolutny rekord wejść na najwyższy szczyt Ziemi. Jednak ten rekord znalazł się w cieniu cudownego ocalenia w dobrej formie przewodnika Szerpy, który zaginął sześć dni temu i już został uznany za ofiarę wspinaczki na Mount Everest.

Ponad tysiąc wspinaczy zdobyło szczyt w tym sezonie. Dokładna liczba nie została jeszcze potwierdzona – powiedział agencji AFP Himal Gautam z nepalskiego Departamentu Turystyki.

Sezon rekordów

Według bazy danych prowadzonej przez niemieckiego alpinistę Billiego Bieringa, czołowego eksperta w tej dziedzinie, poprzedni rekord padł wiosną 2019 roku, kiedy to na Mount Everest weszło 877 osób.

Na „Dachu Świata” pobito również inne rekordy. Znany nepalski przewodnik 56-letni Kami Rita Sherpa po raz 32. wspiął się na Mount Everest, poprawiając własne osiągnięcie. Ponadto 27-letni Australijczyk Oliver Foran wyróżnił się tym, że zdobył szczyt 50 dni po opuszczeniu poziomu morza w Zatoce Bengalskiej (poprzedni rekord wynosił 67 dni).

Na Mount Everest można wejść zarówno od strony południowej w Nepalu, jak i od strony północnej w Chinach. Jednak w tym roku Chiny zamknęły swój szlak.

Ile kosztuje wejście na „Dach Świata”

Koszt samej organizacji wejścia na najwyższy szczyt świata w sezonie 2026 od strony Nepalu waha się od 30 tys. 150 tys. dolarów (100 tys. do pół miliona złotych) w zależności od standardu pobytu, wsparcia przez przewodników i Szerpów (zostawiamy na marginesie wcześniejsze inwestycje w formę fizyczną potrzebną do podjęcia tego wyzwania).

Ważną składową jest uzyskanie m.in. indywidualnego zezwolenia na wspinaczkę (permit) od władz Nepalu, które kosztuje 15 tys. dolarów. Łatwo przeliczyć, że Nepal zarobił tylko na samych zezwoleniach około 15 mln dolarów. Jednak wyjątkowo duża liczba osób na stokach ponownie rozbudziła obawy o tłok, szczególnie na wąskim, końcowym odcinku prowadzącym na szczyt (tzw. Hillary Step). Zdjęcia regularnie pokazują wspinaczy czekających gęsiego w budzącej grozę „strefie śmierci” powyżej 8000 metrów.

Droga wydawała się nieco zatłoczona. Rząd powinien to uregulować, powinien być jakiś limit – skomentował Kami Rita Sherpa.

Odnaleziono uznanego za zmarłego nepalskiego przewodnika

Nepalski przewodnik Hillary Dawa Sherpa został odnaleziony żywy w czwartek na zboczach Mount Everest - sześć dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony, 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata (8849 m) 29 maja z brytyjskim alpinistą Chrisem Thrallem.

Odnaleziony nepalski przewodnik Hillary Dawa Sherpa mimo odmrożeń i wyczerpania był w dobrej formie / autor: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

„Droga na szczyt i z powrotem miała nam zająć pięć dni, a zajęła jedenaście” - relacjonował Brytyjczyk w mediach społecznościowych. Przyznał, że zgubił ślad partnera następnego dnia, gdy schodzili z obozu czwartego, na wysokości około 7950 m, w kierunku obozu trzeciego.

„Usiadł, żeby odpocząć z plecakiem na plecach (…). Odwróciłem się i zapytałem: »Hillary, wszystko w porządku, bracie?«” – relacjonował. „Odpowiedział: »Tak, tak, nic mi nie jest, Chris, proszę idź, idź«”.

Thrall wyjaśnił, że natknął się wtedy na polskiego wspinacza, będącego w tarapatach.

„Czy powinienem zawrócić i znaleźć Szerpę, o którym mógłbym przypuszczać, że dojdzie do siebie i będzie kontynuował wspinaczkę, tak jak robił to setki razy wcześniej? Czy powinienem pomóc drugiemu wspinaczowi, bez tlenu, z odmrożonymi palcami i ewidentnie bliskim hipotermii?” – relacjonował.

Do czwartku poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie zakończyły się sukcesem.

Śmigłowiec ratunkowy przewiózł odnalezionego na zboczach Mount Everestu nepalskiego przewodnika Hillary Dawa Sherpa do szpitala w Kathmandu, stolicy Nepalu / autor: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Został znaleziony dziś rano przez ekipę z Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha (SPCC), organizacji zajmującej się oczyszczaniem góry - powiedział agencji AFP Pemba Sherpa z 8K Expeditions, firmy odpowiedzialnej za akcję ratunkową.

„Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Rozmawiałem z lekarzami - ma odmrożenia, ale poza tym wydaje się być w zadowalającym stanie” - dodał.

W tym roku na górze zginęło pięciu himalaistów - dwóch Hindusów i trzech Nepalczyków. Dla porównania, w 2023 roku, w najbardziej śmiercionośnym sezonie wspinaczkowym, życie straciło tam 18 osób.

Mount Everest został zdobyty po raz pierwszy 73 lata temu. Dokonali tego 29 maja 1953 roku Nowozelandczyk Edmund Hillary i jego nepalski przewodnik Tenzing Norgay.

PAP, sek

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