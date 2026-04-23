Nowe produkty Apple – co i dla kogo. Sprawdź, który model jest dla Ciebie

Apple właśnie przetasowało karty, a tegoroczne premiery udowadniają, że gigant z Cupertino przestał skupiać się wyłącznie na segmencie „ultra-premium”. Oferta nigdy nie była tak zróżnicowana – od zaskakująco przystępnego MacBooka Neo, który ma szansę stać się nowym hitem w polskich szkołach i kawiarniach, po potężne jednostki z procesorami M5 dla najbardziej wymagających profesjonalistów. Omawiamy każdy z nowych produktów Apple i podpowiadamy, który z nich najbardziej pasuje do Twoich potrzeb.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się MacBooki Neo i szturmem zdobywają rynek. Jak mówi Adam Semik, kierownik salonu Lantre: „O te komputery pyta bardzo wiele osób, z przewagą uczniów i studentów. Tymczasem Neo, choć wyposażone w bazowe 8GB RAM-u, mają ogromny potencjał także do pracy biurowej. Do tego świetnie się prezentują„.

MacBook Neo – najtańszy laptop w historii Apple

Najnowszy model w tej rodzinie jest jednocześnie najtańszym laptopem w historii Apple (od 2999 zł). Przyciąga wzrok kolorami obudowy – jest dostępny w wersji cytrusowej, różowej, indygo, a jeśli wolisz standardowe kolory – również w srebrnej. Wyposażono go w 8GB RAMU, procesor A18 Pro, bezgłośną konstrukcję i 16-godzinną baterię. Ma 13-calowy wyświetlacz Liquid Retina, silnik multimedialny, czytnik linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe i dwa wejścia USB-C. To sprzęt skrojony pod edukację i pracę biurową. I okazuje się, że świetnie radzi sobie w zadaniach związanych z AI.

MacBook Air M5

MacBook Air M5 to klasyczny przykład potężnej ewolucji, bez rewolucyjnych przewrotów. Zachował lekkość i elegancję poprzednich modeli. Największą zmianą jest procesor M5, który dodatkowo został zoptymalizowany pod Apple Intelligence. Dzięki temu laptop jest nawet 30 proc. szybszy, a w pracy z AI widać prawdziwy skok w porównaniu z poprzednikami. Co ważne, najtańsza konfiguracja startuje z dyskiem 512 GB SSD (13-calowy wyświetlacz: 5499 zł, a 15-calowy: 6499 zł). Warto tu dodać, że nowa technologia SSD jest dwukrotnie szybsza w odczycie i zapisie. Wygląda więc na to, że MacBook Air M5 stanowi ciekawą alternatywę dla wielu użytkowników MacBooków Pro – dopracowany silnik ray-tracingu sprawia, że Air jeszcze lepiej radzi sobie z prostym montażem 3D i grami.

MacBook Pro M5 – profesjonalny laptop z przełomową mocą

Nowe MacBooki Pro to spełnienie marzeń profesjonalistów – programistów, grafików, projektantów 3D, muzyków czy twórców wideo. Dużo portów, świetny ekran i dostępność zaawansowanych konfiguracji to zaledwie część ich zalet. Największą zmianą jest oczywiście nowa rodzina procesorów – Apple M5, M5 Pro i M5 Max (do 18-rdzeniowego CPU i nawet 40-rdzeniowego GPU), co oznacza wsparcie dla zaawansowanych obliczeń AI, znacznie szybszego przetwarzania grafiki i renderingu. Nowy MacBook Pro może działać na baterii nawet do 24 godzin przy zachowaniu wysokiej wydajności. Przy tak potężnym wnętrzu MacBooki Pro zachowały design poprzednich generacji. Bazowa konfiguracja to 10-core CPU + 10-core GPU / 32GB / 1TB SSD za 10 499 zł, jednak w ofercie sklepu Lantre pojawiły się pierwsze oferty Hot Deal na nowości i w podobnej cenie można już upolować wersję z czipem M5 Pro.

iPad 17e – przystępny cenowo smartfon nowej generacji

iPhone 17e dołączył do budżetowej serii “e”. Otrzymał procesor A19, który zapewnia płynne działanie systemu i obsługę najnowszych funkcji iOS – w tym rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Posiada też 48-megapikselowy aparat oraz 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR z wzmocnioną ochroną Ceramic Shield. To bardzo dobry wybór dla osób, które chcą korzystać z nowoczesnego iPhone’a w dobrej cenie (od 2999 zł), ale niekoniecznie potrzebują najbardziej zaawansowanego modelu z serii Pro.

iPad Air M4 – uniwersalny tablet z ogromem możliwości

iPad Air M4 otrzymał wydajność ubiegłorocznych modeli Pro. Jest o 30 proc. szybszy od poprzednika, wspiera AI i najnowsze akcesoria (Apple Pencil, Magic Keyboard). Pozostaje najlepszym wyborem pod względem relacji ceny do możliwości (dostępny od 2899 zł). Otrzymał chip M4, który znacząco zwiększa wydajność. Dzięki temu tablet radzi sobie z montażem wideo, grafiką i modelowaniem 3D, grami oraz obsługą wielu aplikacji jednocześnie. Jak poprzednik, jest dostępny w dwóch rozmiarach – 11 i 13 cali. Jeśli jesteś twórcą internetowym, studentem lub potrzebujesz niezawodnego rozwiązania do pracy mobilnej do wielu zadań (od prezentacji po wideokonferencje), to sprzęt dla Ciebie.

Monitory Studio Display

W marcowej premierze 2026 poznaliśmy dwa monitory. Pierwszy z nich to odświeżony Studio Display z kilkoma poprawkami – portami Thunderbolt 5, zwiększoną jasnością oraz lepszą jakość video i dźwięku. W cenie od 7499 zł może być stacją dokującą dla użytkowników MacBooków, osób pracujących z kodem i tekstem czy twórców treści internetowych.

Drugi monitor to Studio Display XDR, za który kilkanaście tysięcy złotych (od 14 999 zł) są w stanie zapłacić montażyści video, koloryści fotografowie, graficy i inni eksperci oczekujący ponadprzeciętnej płynności ProMotion (120Hz), jasności szczytowej 2000 nitów i ekstremalnego kontrastu (1 000 000:1).

Dla melomanów i fanów dźwięku na najwyższym poziomie powstały również AirPods Max 2. Można więc powiedzieć, że wiosenne premiery w 100 proc. zapełniły luki na rynku. Widać to po ilości zamówień – nowości od Apple cieszą coraz większą rzeszę użytkowników. I nic dziwnego – niezależnie od kategorii, modelu czy konfiguracji, Apple niezmiennie oferuje najwyższą jakość i zaskakuje przemyślanymi rozwiązaniami. A jak podpowiada Piotr Stawiarz z Lantre: „Osoby, które zdecydują się na upgrade lub wejście do tego ekosystemu, nie muszą zamrażać całej gotówki. Raty 0%, wygodny leasing czy bardzo wygodna opcja płatności w Lantre Plan (bez opłat i kosztów przez rok) to sposób, żeby bez stresu korzystać z nowych sprzętów już teraz”.

Artykuł sponsorowany