Stada ptaków pustoszą zasiewy zboża

Na polach, zamiast kiełkujących ziaren, coraz częściej zostają tylko dziury po nich i zniszczone wschody zbóż, rzepaku czy kukurydzy. To efekt niszczycielskiej działalności dużych stad ptaków, które potrafią w krótkim czasie ogołocić całe fragmenty upraw.

W wielu regionach skala szkód urasta do poziomu, którego nie da się już kontrolować standardowymi metodami, a rolnikom pozostaje jedynie przeprowadzenie ponownego siewu – oczywiście z dubeltowymi kosztami.

Gospodarstwa rybackie też cierpią

Podobny problem dotyka gospodarstw rybackich, w których do stawów wpuszczany jest narybek. Intensywne żerowanie ptaków obniża poziom zarybienia, wywołuje stres u ryb i spowalnia ich wzrost. Tutaj też w skrajnych przypadkach konieczne jest powtórzenie wcześniejszych kroków – w tym przypadku chodzi o ponowne zarybianie.

Konieczne wsparcie z budżetu państwa

Nie powinno więc nikogo dziwić, że coraz mocniej wybrzmiewa w ostatnich tygodniach postulat takich zmian w przepisach, które pozwoliłyby uzyskać rekompensaty za straty w uprawach i stawach. Miałyby być one finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, jako odpowiedź na narastające szkody – trudne do opanowania na poziomie gospodarstw.

Oprac. GS

Za: tygodnik-rolniczy.pl, TopAgrar.pl, agronews.com.pl

