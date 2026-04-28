Stażysta za darmo? PAIH ogłasza wielki program
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zachęca firmy i instytucje do przyjmowania na trzymiesięczny staż młodych, utalentowanych Polaków wychowanych za granicą w ramach drugiej edycji Programu Stypendialnego „Poland. Business Adventure”.
PAIH ogłasza nabór firm partnerskich do programu „Poland. Business Adventure”. Dla przedsiębiorców jest to rozwiązanie bezkosztowe – stypendyści mają zapewnione wynagrodzenie w ramach projektu. To jednocześnie szansa na pozyskanie przyszłych pracowników oraz rozwój międzynarodowych kontaktów.
Trzymiesięczne staże
Program obejmuje trzymiesięczne staże, które odbędą się w jednym z następujących przedziałów czasowych: czerwiec–sierpień, lipiec–wrzesień, sierpień–październik, wrzesień–listopad, w firmach na terenie Polski.
Dla ludzi w wieku 21-35 lat
Program daje możliwość młodym ludziom w wieku 21–35 lat, polskiego pochodzenia, wychowanym i wykształconym poza granicami kraju, poznania i doświadczenia współczesnej Polski w różnych obszarach gospodarki.
Dla stypendystów atutem jest możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w nowoczesnych firmach, spółkach Skarbu Państwa i instytucjach publicznych, a także poznania polskiej kultury, języka, historii i tradycji oraz budowania relacji zawodowych i naukowych z Polską.
W ubiegłorocznej edycji programu wzięło udział 74 stypendystów, którzy odbyli staże w 41 firmach.
Na podstawie komunikatu prasowego, jb
