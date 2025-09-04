NBP: inflacja wciąż pozostaje czynnikiem ryzyka

Z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć - poinformował w czwartek na konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że odmrożenie cen energii od października mogłoby doprowadzić do wzrostu CPI powyżej 3,5 proc. Obecnie RPP nie rozważa możliwości podwyższenia stóp procentowych - wynika z wypowiedzi prezesa Glapińskiego.

„Utrzymują się niestety liczne ryzyka dla niskiej inflacji. Po pierwsze, inflacja cały czas przekracza 2,5 proc., a więc środek naszego celu, do czego zmierzamy, co nakazuje działania zacieśniające. Po drugie, prognozy wskazują, że w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć” - powiedział Glapiński.

Problemem dla RPP są ceny energii

Prezes banku centralnego zwrócił uwagę, że nie wiadomo, jakie będą ceny energii elektrycznej w ostatnim kwartale tego roku.

Przy obecnym stanie prawnym i obecnym poziomie taryf (…) odmrożenie cen energii elektrycznej następuje od października. (…) Doprowadziłoby to do wzrostu inflacji CPI, prawdopodobnie nawet powyżej 3,5 procent. - dodał.

Glapiński zauważył jednocześnie, że zgodnie ze wstępnymi szacunkami, w sierpniu obniżyła się inflacja bazowa. - Dynamika cen usług niemniej jest niepokojąca, to nie jest nasz problem, Polski, tylko we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Dynamika cen usług ma to do siebie, że właśnie ma taki charakter - dodał.

Więc jeśli w kolejnych kwartałach inflacja bazowa będzie się utrzymywać w pobliżu 3 proc., tak jak jest w tej chwili, (…) to ryzyko wytrącenia inflacji z przedziału odchyleń od celu w przypadku wzrostu cen energii bądź żywności będzie podwyższone - wskazał prezes NBP.

Nie ma mowy o podwyżkach stóp na razie

Obniżamy (stopy procentowe - PAP), patrzymy co się dzieje, za miesiąc przedstawimy państwu wyniki naszych ostrożnych analiz. Nie wahamy się kiedy trzeba obniżać. Ale jeśli się czegoś obawiamy, czy coś grozi, to nie obniżamy. Nie ma mowy o podwyżkach na razie. W żadnym wypadku. Ale chcielibyśmy uniknąć, żeby w przyszłym roku na przykład musieć jakoś dostroić w drugą stronę, bo pochopnie obniżyliśmy - powiedział szef banku centralnego.

Glapiński podkreślił jednocześnie, że kolejne decyzje RPP w sprawie wysokości stóp procentowych będą uzależnione od napływających informacji.

„Nie zapowiadamy żadnej ścieżki stóp procentowych” – dodał.

Analitycy: na najbliższym posiedzeniu RPP nie będzie obniżki stóp

Analitycy bankowi na gorąco interpretowali i komentowali słowa prezesa NBP padające na konferencji prasowej.

Prezes Glapiński akcentuje wyraźnie ryzyka dla perspektywy inflacji: ceny usług, ceny energii (ETS2) i chyba przede wszystkim polityka fiskalna. Właśnie temu ostatniemu czynnikowi prezes zdaje się poświęcać najwięcej czasu. W październiku stopy raczej nie zostaną obniżone - oceniali na X konferencję prezesa NBP analitycy mBanku.

Wrześniowe cięcie stóp było „jastrzębim cięciem”. Dziś prezes Glapiński nie akcentował poziomu inflacji (bieżącego lub prognozowanego), a raczej ryzyka inflacyjne, na czele z polityką fiskalną. Do następnego cięcia RPP potrzebuje namysłu i utrzymania dwumiesięcznego rytmu (maj - lipiec - wrzesień - listopad). Spodziewamy się więc, że w październiku stopy zostaną bez zmian - przewidują analitycy Banku Pekao.

Ostatnie dane makroekonomiczne

Zgodnie z danymi GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyły się o 0,1 proc.

Zgodnie z opracowanymi przez RPP Założeniami Polityki Pieniężnej, celem NBP jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- punktu procentowego w średnim okresie.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopę referencyjną do 4,75 proc. w skali rocznej. Zgodnie z decyzją RPP stopa lombardowa wynosi 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.

PAP

