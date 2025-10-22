Człowiek Obamy rozda 15 milionów od PKO BP

Barack Obama uważa, że Polska jest krajem zagrożonym przez autorytaryzm. Absolwenci programu liderskiego jego fundacji idą w górę za rządów Donalda Tuska.

44 prezydent Stanów Zjednoczonych przypomniał o sobie Polakom przy okazji spotkania z podopiecznymi Obama Foundation w Londynie. Raczył wówczas sportretować Węgry i Polskę jako państwa zmagające się z epidemią prawicowego populizmu, których społeczeństwa toczą śmiertelny bój z autorytaryzmem.

Obama powinien się wstydzić

„Prezydent USA, który niegdyś spoufalał się z Dmitrijem Miedwiediewem, zainicjował niesławny »reset« w relacjach z Kremlem i drwił z Mitta Romneya za jego realistyczne podejście do Rosji, teraz poucza Polskę” – punktował wynurzenia Obamy były ambasador Polski w USA Marek Magierowski.

„Jego zdaniem Polacy niedawno „konfrontowali się z autokracją”. Delikatnie mówiąc – gdybym miał taką wiedzę o Stanach Zjednoczonych, jak Barack Obama ma o Polsce, wstydziłbym się wypowiadać na temat stanu amerykańskiej demokracji” – podsumował Magierowski.

Kim są ludzie Obamy w Polsce?

Tygodnik „Sieci” sprawdził, którzy Polacy zostali wybrani przez dysponującą dziesiątkami milionów dolarów fundację Obamy do roli „liderów Europy”. Na liście alumnów Obama Foundation są tak znane w Polsce postaci jak Bart Staszewski, autor niesławnej kampanii dotyczącej „Stref wolnych od LGBT” czy Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kiedyś wieczna „społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich” a następnie zastępczyni Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Do kogo trafi 15 milionów?

Wśród Obamowych liderów są także ludzie, którzy robią za rządów Donalda Tuska karierę w spółkach skarbu państwa.

Weźmy np. Macieja Kuziemskiego. Był on stypendystą programu Fulbrighta, Atlantic Council, a w 2023 r. – Obama Foundation. Kiedy do władzy doszła Platforma i spółka, został prezesem Fundacji PKO BP, dzięki czemu ma dziś wpływ na rozdział dziesiątków milionów złotych przekazywanych do niej przez największy polski bank – czytamy w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Właśnie zakończył się nabór do programu dla organizacji trzeciego sektora, w którym Fundacja PKO BP przyzna 15 milionów złotych na „wsparcie rozwoju instytucjonalnego” rozmaitych fundacji i stowarzyszeń.

„Nie wiemy jeszcze, które NGO dostaną wsparcie od państwowego darczyńcy, możemy jednak zgadywać, że nie będzie wśród nich wielu takich, których profil mógłby wywołać niepokój w towarzystwie progresywnej „warszawki”. Ilu nowych „liderów” urodzi się dzięki tym grantom? Ilu przyszłych parlamentarzystów, szefów firm czy prezesów fundacji wielkich banków? W jakich sieciach wpływu będą operować? Zobaczymy” – czytamy w tygodniku „Sieci”, gdzie bardzo dokładnie omówiono sposób działania Fundacji Obamy a także poglądy i działania jej polskich alumnów.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Teraz Francja! Zabójczy wirus krąży nad bankami

Andrzej Duda przeszedł do biznesu

Wystrzał produkcji przemysłowej! „To efekt bazy”