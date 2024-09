W dniach 9-12 września 2024 roku odbyła się piąta edycja Letniej Szkoły Go4Poland, która obejmowała warsztaty, panele dyskusyjne i wizyty studyjne na tematy takie jak rynek kapitałowy, ESG i finansowanie startupów. Zwieńczeniem wydarzenia była konferencja „Twoja Kariera – Kierunek Polska” 13 września na Sali Notowań GPW, która zgromadziła studentów i absolwentów studiów ekonomicznych, oferując im cenne wskazówki i inspiracje do rozpoczęcia kariery w sektorze finansowym.

W dniach 9-12 września br. odbyła się 5. edycja Letniej Szkoły Go4Poland, w której wzięło udział 25 osób wyłonionych spośród uczestników programu Go4Poland. Intensywne pięć dni warsztatów, wystąpień ekspertów, paneli dyskusyjnych oraz wizyt studyjnych u Partnerów zamyka tegoroczną, 9. już edycję autorskiego programu Fundacji GPW „Go4Poland - wybierz Polskę!”, którego celem jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery ze szczególnym uwzględnieniem polskich firm oraz instytucji publicznych.

Uroczyste zakończenie Letniej Szkoły odbyło się 13 września br. w Sali Notowań GPW podczas konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska!” - wydarzenia skierowanego do studentów i absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce i za granicą. Konferencja umożliwiła poznanie najnowszych trendów i wyzwań związanych z pracą w sektorze finansowym oraz zdobycia wiedzy i inspiracji potrzebnych do udanego startu kariery zawodowej w finansach.

Konferencję otworzył Tomasz Bardziłowski, prezes Zarządu GPW oraz Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Prezes Zarządu GPW przywitał wszystkich uczestników konferencji, laureatów i absolwentów programu Go4Poland. W swoim przemówieniu podkreślił, że jednym z kluczowych elementów budowania przyszłości rynku kapitałowego w Polsce jest przyciągnięcie młodych, utalentowanych i doskonale wykształconych ludzi, ponieważ ich obecność może znacząco przyczynić się do rozwoju i stabilizacji rynku.

W debacie rektorów o wyzwaniach studentów wracających z zagranicy udział wzięli: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W agendzie konferencji nie zabrakło ważnego i stałego punktu, jakim jest debata oksfordzka uczestników Letniej Szkoły Go4Poland, którzy podjęli temat: ”Implementacja strategii ESG w firmach znacząco zwiększa atrakcyjność tych firm jako pracodawców dla młodych talentów na rynku pracy”.

Perspektywa firm działających na rynku kapitałowym – pracodawców, została przedstawiona w panelu dyskusyjnym pt. „Finanse 2.0: perspektywy zawodowe w venture capital, startupach i korporacjach”. Podkreślono kluczową rolę młodych specjalistów w rozwoju gospodarki, szczególnie w kontekście innowacyjności Polski, przyciągającej talenty i inwestorów. Wśród panelistów znaleźli się: Marek Garniewski, Prezes Zarządu ORLEN VC; Robert Sochacki, Wiceprezes Zarządu Pekao S.A; Anna Wnuk, Dyrektor Zarządzająca PSIK; Dorota Kubiak, Dyrektor ds. Personalnych EY Polska a także Paulina Brym-Ciuba, CEO Startup Hub Poland. Eksperci wskazali również cztery kluczowe lekcje. Po pierwsze, umiejętność adaptacji do zmian jest niezbędna w szybko zmieniającym się świecie, szczególnie w obszarze technologii. Po drugie, wyjście poza strefę komfortu jest konieczne dla rozwoju i osiągania ambitnych celów, gdyż postęp wymaga mierzenia się z wyzwaniami. Po trzecie, innowacje powstają dzięki myśleniu poza schematami i odważnym decyzjom. Po czwarte, czasem trzeba zburzyć stare struktury, by zbudować nowe, co wiąże się z ryzykiem, ale prowadzi do lepszych rozwiązań.

W panelu „Wybór kariery w świecie nielimitowanych opcji” uczestniczyli absolwenci studiów ekonomicznych oraz Ambasadorzy projektu „Go4Poland”, m.in. przedstawiciele ORLEN S.A., Fundacji Club Alpbach Poland i Our Future Foundation. Dyskutowano o oczekiwaniach młodych pracowników względem pracodawców, motywacjach pokolenia Z i budowaniu kariery w finansach. Paneliści omówili kluczowe wyzwania i aspiracje młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Ponadto uczestnicy wydarzenia mieli również okazję wysłuchać wystąpienia Jana Bartkowiaka, prezesa i założyciela Econvers - incjatywy, która wspiera licealistów i studentów w rozwoju własnych pomysłów i wdrażaniu ich w życie. Za swoje działania na rzecz przyszłości pracy i edukacji został on odznaczony mianem „Transcend Network Fellow” i zaproszony do wygłoszenia przemówienia w Saïd Business School Oxford University. W czasie Konferencji Twoja Kariera – Kierunek Polska! Jan Bartkowiak wypowiedzi przekonywał, że warto już w czasie studiów realizować projekty: - Jeśli marzy wam się projekt to to zróbcie. Zobaczycie jak wyewoluujecie w ogniu, a wtedy żadna sztuczna inteligencja nie będzie wam zagrażać, bo sztuczna inteligencja nie ma tego błysku w oku, który my mamy realizując własne projekty, inwestując czas energie i serce w projekty które są dla nas ważne.

