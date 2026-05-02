700 mln zł do rozdania dla firm. Rusza program "Ścieżka SMART"
Polskie firmy planujące wdrożenia innowacji technologicznych zyskują dostęp do jednego z kluczowych instrumentów wsparcia w ramach programu FENG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór w konkursie Ścieżka SMART, w którym do rozdysponowania jest 700 mln zł. Równolegle trwa również konkurs dla dużych przedsiębiorstw prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Nabór dla MŚP: wdrożenia wyników prac B+R
Nowa edycja konkursu skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R) do działalności gospodarczej. Budżet naboru to 700 mln zł.
Termin składania wniosków: 14 maja – 11 czerwca 2026 r.
Maksymalne dofinansowanie: do 50 mln zł
Minimalne koszty kwalifikowalne: 3 mln zł
Wsparcie obejmuje projekty prowadzące do wdrożenia innowacji co najmniej na poziomie krajowym (zgodnie z kryteriami oceny programu). Warunkiem jest wcześniejsze opracowanie rozwiązania w ramach badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
Na co można uzyskać dofinansowanie
Ścieżka SMART ma charakter modułowy, co oznacza, że projekt może obejmować różne komponenty – od inwestycji po działania wspierające komercjalizację.
Koszty kwalifikowalne obejmują przede wszystkim:
- inwestycje w środki trwałe (np. maszyny, linie technologiczne, infrastrukturę produkcyjną)
- wybrane elementy infrastruktury i nieruchomości – w ograniczonym i uzasadnionym zakresie
- wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, oprogramowanie) usługi doradcze i eksperckie
Projekt może zostać rozszerzony o moduły dodatkowe:
- umiędzynarodowienie (np. udział w targach, misjach gospodarczych) ochrona praw własności przemysłowej
-rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej
Wydatki na działania uzupełniające – zgodnie z zasadami naboru – nie mogą przekroczyć 15 proc. kosztów modułu wdrożeniowego.
Poziom dofinansowania – jak jest liczony
Poziom wsparcia w Ścieżce SMART nie jest jednolity i zależy od kilku czynników:
-wielkości przedsiębiorstwa
- lokalizacji inwestycji
- rodzaju kosztów (B+R vs wdrożeniowe)
W praktyce:
-> dla inwestycji wdrożeniowych wynosi zwykle ok. 25–70 proc.
-> dla komponentów B+R może sięgać nawet ok. 80 proc.
Dokładna intensywność wsparcia określana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej oraz zasadami programu.
Warunek formalny
Każdy projekt musi wpisywać się w obszary wskazane w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS). To formalny warunek uzyskania wsparcia.
Wśród wspieranych obszarów znajdują się m.in.:
->cyfryzacja i automatyzacja
-> nowe materiały i technologie
-> rozwiązania dla przemysłu i ochrony zdrowia
Kluczowa zmiana w 2026 roku
Najważniejszą zmianą w aktualnej edycji programu jest rozdzielenie naborów:
- osobno dla projektów badawczo-rozwojowych
-osobno dla projektów wdrożeniowych
W poprzednich edycjach funkcjonował jeden moduł obowiązkowy oraz zestaw modułów fakultatywnych.
Zmiana! - Zmianie uległ również system oceny
- uproszczono i uporządkowano kryteria
- kluczowa ocena innowacyjności została przeniesiona do II etapu
- zwiększono przejrzystość procesu dla wnioskodawców
Ścieżka SMART dla dużych przedsiębiorstw (NCBR)
Równolegle funkcjonuje konkurs dla dużych firm realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Najważniejsze parametry:
Budżet to 350 mln zł Nabór: 23 marca – 22 maja 2026 r. Maksymalne dofinansowanie: do 70 mln zł Minimalne koszty kwalifikowalne: 3 mln zł Zakres projektów: obowiązkowe prace B+R (badania przemysłowe lub prace rozwojowe) opracowanie innowacji produktowych lub procesowych
Możliwe są także moduły dodatkowe:
- internacjonalizacja
- ochrona własności przemysłowej
- rozwój kompetencji
Ważny warunek
duże przedsiębiorstwa (z wyłączeniem wybranych kategorii firm) muszą zaplanować współpracę z MŚP, aby uzyskać wsparcie.
Jak wygląda ocena projektów
Ocena wniosków jest dwuetapowa i prowadzona przez ekspertów:
I etap:
ocena formalna i merytoryczna brak możliwości uzupełnień brak spotkania z wnioskodawcą
II etap:
- możliwość uzupełnienia wniosku
- spotkanie z ekspertami
- pogłębiona ocena innowacyjności i potencjału wdrożeniowego
Znaczenie programu dla firm
Ścieżka SMART to obecnie jeden z najważniejszych instrumentów wsparcia innowacji w Polsce. Program umożliwia firmom:
- przejście od wyników badań do wdrożenia rynkowego
- finansowanie inwestycji technologicznych
- rozwój kompetencji i ekspansję zagraniczną
Dzięki modułowej konstrukcji przedsiębiorstwa mogą dopasować projekt do własnej strategii rozwoju – od etapu badań po komercjalizację.
Dla firm planujących inwestycje technologiczne w 2026 roku jest to jeden z najważniejszych konkursów – zarówno pod względem skali finansowania, jak i realnego wpływu na rozwój innowacji w gospodarce.
PARP, NCBR, GOV
