700 mln zł do rozdania dla firm. Rusza program "Ścieżka SMART"

Polskie firmy planujące wdrożenia innowacji technologicznych zyskują dostęp do jednego z kluczowych instrumentów wsparcia w ramach programu FENG. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór w konkursie Ścieżka SMART, w którym do rozdysponowania jest 700 mln zł. Równolegle trwa również konkurs dla dużych przedsiębiorstw prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór dla MŚP: wdrożenia wyników prac B+R

Nowa edycja konkursu skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R) do działalności gospodarczej. Budżet naboru to 700 mln zł.

Termin składania wniosków: 14 maja – 11 czerwca 2026 r.

Maksymalne dofinansowanie: do 50 mln zł

Minimalne koszty kwalifikowalne: 3 mln zł

Wsparcie obejmuje projekty prowadzące do wdrożenia innowacji co najmniej na poziomie krajowym (zgodnie z kryteriami oceny programu). Warunkiem jest wcześniejsze opracowanie rozwiązania w ramach badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Ścieżka SMART ma charakter modułowy, co oznacza, że projekt może obejmować różne komponenty – od inwestycji po działania wspierające komercjalizację.

Koszty kwalifikowalne obejmują przede wszystkim:

- inwestycje w środki trwałe (np. maszyny, linie technologiczne, infrastrukturę produkcyjną)

- wybrane elementy infrastruktury i nieruchomości – w ograniczonym i uzasadnionym zakresie

- wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, oprogramowanie) usługi doradcze i eksperckie

Projekt może zostać rozszerzony o moduły dodatkowe:

- umiędzynarodowienie (np. udział w targach, misjach gospodarczych) ochrona praw własności przemysłowej

-rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej

Wydatki na działania uzupełniające – zgodnie z zasadami naboru – nie mogą przekroczyć 15 proc. kosztów modułu wdrożeniowego.

Poziom dofinansowania – jak jest liczony

Poziom wsparcia w Ścieżce SMART nie jest jednolity i zależy od kilku czynników:

-wielkości przedsiębiorstwa

- lokalizacji inwestycji

- rodzaju kosztów (B+R vs wdrożeniowe)

W praktyce:

-> dla inwestycji wdrożeniowych wynosi zwykle ok. 25–70 proc.

-> dla komponentów B+R może sięgać nawet ok. 80 proc.

Dokładna intensywność wsparcia określana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej oraz zasadami programu.

Warunek formalny

Każdy projekt musi wpisywać się w obszary wskazane w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS). To formalny warunek uzyskania wsparcia.

Wśród wspieranych obszarów znajdują się m.in.:

->cyfryzacja i automatyzacja

-> nowe materiały i technologie

-> rozwiązania dla przemysłu i ochrony zdrowia

Kluczowa zmiana w 2026 roku

Najważniejszą zmianą w aktualnej edycji programu jest rozdzielenie naborów:

- osobno dla projektów badawczo-rozwojowych

-osobno dla projektów wdrożeniowych

W poprzednich edycjach funkcjonował jeden moduł obowiązkowy oraz zestaw modułów fakultatywnych.

Zmiana! - Zmianie uległ również system oceny

- uproszczono i uporządkowano kryteria

- kluczowa ocena innowacyjności została przeniesiona do II etapu

- zwiększono przejrzystość procesu dla wnioskodawców

Ścieżka SMART dla dużych przedsiębiorstw (NCBR)

Równolegle funkcjonuje konkurs dla dużych firm realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Najważniejsze parametry:

Budżet to 350 mln zł Nabór: 23 marca – 22 maja 2026 r. Maksymalne dofinansowanie: do 70 mln zł Minimalne koszty kwalifikowalne: 3 mln zł Zakres projektów: obowiązkowe prace B+R (badania przemysłowe lub prace rozwojowe) opracowanie innowacji produktowych lub procesowych

Możliwe są także moduły dodatkowe:

- internacjonalizacja

- ochrona własności przemysłowej

- rozwój kompetencji

Ważny warunek

duże przedsiębiorstwa (z wyłączeniem wybranych kategorii firm) muszą zaplanować współpracę z MŚP, aby uzyskać wsparcie.

Jak wygląda ocena projektów

Ocena wniosków jest dwuetapowa i prowadzona przez ekspertów:

I etap:

ocena formalna i merytoryczna brak możliwości uzupełnień brak spotkania z wnioskodawcą

II etap:

- możliwość uzupełnienia wniosku

- spotkanie z ekspertami

- pogłębiona ocena innowacyjności i potencjału wdrożeniowego

Znaczenie programu dla firm

Ścieżka SMART to obecnie jeden z najważniejszych instrumentów wsparcia innowacji w Polsce. Program umożliwia firmom:

- przejście od wyników badań do wdrożenia rynkowego

- finansowanie inwestycji technologicznych

- rozwój kompetencji i ekspansję zagraniczną

Dzięki modułowej konstrukcji przedsiębiorstwa mogą dopasować projekt do własnej strategii rozwoju – od etapu badań po komercjalizację.

SMART

Dla firm planujących inwestycje technologiczne w 2026 roku jest to jeden z najważniejszych konkursów – zarówno pod względem skali finansowania, jak i realnego wpływu na rozwój innowacji w gospodarce.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

PARP, NCBR, GOV, jb