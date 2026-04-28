Nowe ceny paliw na środę, 29.04. Będzie drożej

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, opublikowanym we wtorek, w środę obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw.

Wynika z niego, że w środę maksymalna cena detaliczna wyniesie:

- benzyna Pb95 – do 6,23 zł/l,

- benzyna Pb98 – do 6,73 zł/l,

- olej napędowy – do 7,22 zł/l.

Oznacza to wzrost cen w porównaniu z wtorkiem. W tym dniu maksymalne stawki wynosiły:

- benzyna Pb95 – do 6,21 zł/l,

- benzyna Pb98 – do 6,72 zł/l,

- olej napędowy – do 7,12 zł/l.

Kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowane w środę i będzie określać stawki obowiązujące w czwartek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia o maksymalnych cenach paliw w dni robocze. Cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim. Jeżeli zostanie ogłoszona przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Przekroczenie ceny maksymalnej na stacjach paliw może skutkować karą finansową do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Mechanizm ustalania ceny maksymalnej

Cena maksymalna ustalana jest według określonego mechanizmu, który uwzględnia m.in. średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł na litr oraz podatek VAT.

Niższa stawka VAT i akcyza

Do 15 maja obowiązują przepisy tymczasowo obniżające obciążenia podatkowe paliw. Stawka VAT została zmniejszona z 23 proc. do 8 proc., natomiast akcyza została obniżona o 29 groszy na litr benzyny oraz 28 groszy na litr oleju napędowego, co odpowiada minimalnym poziomom dopuszczonym przez przepisy Unii Europejskiej.

pap,jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Producenci drobiu: rośnie import jaj do Polski

Bacowie załamani: wełna dziś nic nie warta

Uwaga na podrabianą kawę! Uruchom węch, smak i wzrok

»»Bezwład w suchym porcie w Małaszewiczach – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24