Złap deszcz. Dotacje 5 tys. zł w kolejnym mieście
Władze Wrocławia rozpoczęły kolejną odsłonę inicjatywy „Złap deszcz”, przeznaczając na nią 750 tys. zł z miejskiej kasy. Mieszkańcy już mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na systemy pozwalające gromadzić i wykorzystywać wodę opadową, a nabór potrwa do momentu rozdysponowania środków.
Dla kogo 5 tys. zł?
Program skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i wspólnot oraz spółdzielni.
Cel i kwota dotacji
Dotacje obejmują zakup i instalację zbiorników na deszczówkę, ogrody retencyjne i zielone dachy, a także prace towarzyszące inwestycji.
Wysokość wsparcia sięga 80 proc. kosztów – do 5 tys. zł dla mieszkańców.
Inicjatywa wspiera walkę z suszą. Od startu projektu w 2019 roku powstało już ponad tysiąc takich instalacji.
Na podstawie fakt, jb
