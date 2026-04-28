Złap deszcz. Dotacje 5 tys. zł w kolejnym mieście

Władze Wrocławia rozpoczęły kolejną odsłonę inicjatywy „Złap deszcz”, przeznaczając na nią 750 tys. zł z miejskiej kasy. Mieszkańcy już mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na systemy pozwalające gromadzić i wykorzystywać wodę opadową, a nabór potrwa do momentu rozdysponowania środków.

Dla kogo 5 tys. zł?

Program skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i wspólnot oraz spółdzielni.

Cel i kwota dotacji

Dotacje obejmują zakup i instalację zbiorników na deszczówkę, ogrody retencyjne i zielone dachy, a także prace towarzyszące inwestycji.

Wysokość wsparcia sięga 80 proc. kosztów – do 5 tys. zł dla mieszkańców.

Inicjatywa wspiera walkę z suszą. Od startu projektu w 2019 roku powstało już ponad tysiąc takich instalacji.

Na podstawie fakt, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

