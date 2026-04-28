Polska druga w rankingu: największy deficyt w Unii Europejskiej

Polska ma jeden z najwyższych deficytów fiskalnych w relacji do PKB w całej Unii Europejskiej – gorszy wynik notuje jedynie Rumunia. W pięciu państwach UE odnotowano natomiast nadwyżkę w finansach publicznych – wynika z danych Eurostatu.

W kasie państwa zabrakło 7,3 proc. PKB. Kryterium fiskalne z Maastricht, które nakłada na kraje Unii Europejskiej limit deficytu na poziomie 3 proc. PKB, zostało poważnie przekroczone.

Kto ma nadwyżkę?

Nadwyżkę fiskalną zanotowały takie kraje jak Dania (2,9 proc.), Irlandia (1,8 proc.), Cypr (3,4 proc. PKB), Portugalia (0,7 proc.) czy nawet Grecja (1,1 proc. PKB).

Jakiemu państwu brakuje pieniędzy?

Najgorsze saldo fiskalne odnotowała Rumunia – tam w kasie państwa zabrakło 7,9 proc. PKB – oraz Polska, gdzie deficyt fiskalny sięgnął 7,3 proc. PKB.

Działania rządu Donalda Tuska?

Rząd Rumunii już rozpoczął ograniczanie wydatków państwa. A rząd Donalda Tuska?

W 2026 polski deficyt fiskalny (w relacji do PKB) będzie najpewniej najwyższy w całej UE - komentują ekonomiści PKO BP

