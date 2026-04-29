Ceny paliw przed długim weekendem. Napięcie rośnie!

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny benzyn na stacjach wzrosną w stosunku do cen ze środy a cena diesla spadnie.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł a oleju napędowego - 7,22 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na okres od piątku do poniedziałku.

Mechanizm osłony „CPN” obowiązuje do 15 maja

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

PAP, sek

