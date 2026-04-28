Trump: Iran jest „w stanie upadku”. Znamy szczegóły

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował we wtorek, że – według przekazów, jakie miały trafić do administracji USA – Iran znajduje się w „stanie poważnego kryzysu” i oczekuje szybkiego odblokowania cieśniny Ormuz, jednego z kluczowych szlaków transportu ropy naftowej na świecie.

W opublikowanym wpisie na platformie Truth Social Trump napisał: „Iran właśnie nas poinformował, że jest »w stanie upadku«. Chcą, żebyśmy »otworzyli cieśninę Ormuz« jak najszybciej, a oni próbują rozwiązać sytuację ze swoimi władzami. Wierzę, że będą w stanie to zrobić”.

Prezydent nie przedstawił szczegółów dotyczących źródła tych informacji ani formy przekazu. Brakuje również oficjalnego potwierdzenia ze strony władz Iranu, które – według dostępnych doniesień medialnych – nie odniosły się publicznie do słów amerykańskiego przywódcy.

Serwis Axios zwraca uwagę, że Teheran nie potwierdził zamiaru otwarcia cieśniny Ormuz ani prowadzenia działań w tym kierunku. Jednocześnie amerykańskie media informowały dzień wcześniej o nowej propozycji dyplomatycznej ze strony Iranu. Miałaby ona zakładać w pierwszej kolejności deeskalację napięć wokół cieśniny oraz zniesienie amerykańskiej blokady morskiej, a dopiero później powrót do negocjacji dotyczących programu nuklearnego.

Według tych samych źródeł administracja USA, w tym zespół ds. bezpieczeństwa narodowego, podchodzi do irańskich propozycji z dużą ostrożnością i sceptycyzmem, wskazując na brak gwarancji trwałości ewentualnych ustaleń.

Sytuacja wokół cieśniny Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych punktów napięć geopolitycznych, mających bezpośredni wpływ na globalne rynki energii i bezpieczeństwo międzynarodowe.

pap, jb

