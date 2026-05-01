Sadownicy załamani: to pogodowy armagedon!

To co się dzieje obecnie w sadach - to „armagedon” - ocenia prezes Związku Sadowników RP, poseł Mirosław Maliszewski. Jest to jedna z największych klęsk przymrozkowych w ostatnich latach. Minister rolnictwa Stefan Krajewski, który w piątek wizytował dotknięty przymrozkami sad w miejscowości Zakrzów (Lubelskie) powiedział, że w niektórych gospodarstwach możemy mówić o stratach stuprocentowych. Meteorolodzy wysłali alerty o kolejnej mroźnej nocy z piątku na sobotę.

Jak mówił prezes Związku Sadowników RP, poseł Mirosław Maliszewski, jest to w tym roku już druga fala przymrozków, ale ta która zdarzyła się kilkanaście dni temu spowodowała mniejsze straty, tymczasem obecna w niektórych miejscach zniszczyła już 80-90 proc. zawiązków owoców. Praktycznie mrozy dotknęły wszystkie gatunki drzew owocowych - wiśnie, czereśnie, gruszki, jabłonie. Wcześniej straty odnotowano w malinach i jeżynach. Mniejsze są w truskawkach, gdyż są one przykrywane - wyliczał.

Minister rolnictwa: duże straty w sadach

Minister rolnictwa Stefan Krajewski w piątek wizytował dotknięty przymrozkami sad w miejscowości Zakrzów (Lubelskie) w związku z przymrozkami, które przechodząc przez Polskę w ostatnim tygodniu wyrządziły duże straty.

Obumarłe kwiaty jabłoni po ataku nocnych przymrozków w sadzie w Zakrzowie / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Krajewski zapowiedział wsparcie dla rolników, na które MRiRW zabezpieczyło pieniądze w swoim budżecie. Wyraził nadzieję, że od poniedziałku wojewodowie zaczną powoływać komisje do szacowania strat. - We wszystkich samorządach będą komisje tak, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić wzorem lat ubiegłych do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc – powiedział.

Według zapowiedzi, Krajewski będzie wymagał od swoich współpracowników „jak najszybszego działania”, żeby „pomoc możliwie jak najszybciej popłynęła i dotarła w sposób sprawiedliwy w pierwszej kolejności do tych, w których gospodarstwach te straty są największe”.

W niektórych gospodarstwach możemy mówić o stratach stuprocentowych – stwierdził minister.

Minister rolnictwa został zapytany o kwestię ubezpieczeń sadowników, którzy zwrócili uwagę, że mają obowiązek ubezpieczania upraw, ale firmy nie chcą tego robić. Zaproponowali utworzenie funduszu składkowego, który miałby być zasilany z opłat obszarowych. Krajewski przyznał, że potrzeba rozwiązania systemowego, które musi znaleźć poparcie na poziomie rządowym i parlamentarnym. - Na pewno przygotujemy takie rozwiązanie w tym roku – zapowiedział.

Sad po przejściu niszczącej fali przymrozków / autor: PAP/Wojtek Jargiło

W nocy przymrozki, w sobotę upał

Najbliższej nocy będzie bezchmurnie, jedynie na wschodzie wystąpi małe zachmurzenie. Lokalnie na Kujawach mogą się pojawić silne zamglenia. Wiatr będzie słaby, zmienny. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C do 7 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat od minus 1 st. C do 2 st. C, z możliwym spadkiem temperatury przy gruncie do minus 3 st. C.

Na północy Polski, od Pomorza przez Warmię, Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę, a także lokalnie w centrum, możliwe są przygruntowe przymrozki do około minus 2 st. C – ostrzegła synoptyczka IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątkowe południe wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami, które będą obowiązywały w województwach: pomorskim, podlaskim oraz znacznej części woj.: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, a także na obrzeżach kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Alerty zostały wydane w związku z prognozowanym spadkiem temperatury powietrza do około 1 st. C, a przy gruncie do minus 2 st. C. Instytut ostrzegł, że wartości te będą lokalnie zróżnicowane zależnie od warunków terenowych. Zaczną one obowiązywać w sobotę, 2 maja, od godz. 1.00 do godz. 7.00.

PAP, sek

