Czas na wniosek o wsparcie „mrozowe”

Od 1 grudnia sadownicy poszkodowani przez wiosenne przymrozki będą mogli składać wnioski o pomoc finansową. Ministerstwo Rolnictwa podało już konkretne stawki wsparcia, które zależą od poziomu strat w uprawach.

Przewidziano trzy progi: 70-80 proc., 80-90 proc. oraz 90-100 proc. utraconych plonów. Dopłaty wynoszą odpowiednio 800, 1600 i 2400 złotych za hektar.

Według resortu rolnictwa, rekompensują one od 5 do ponad 11 procent strat w produkcji owoców. Budżet programu przekracza 189 mln zł – ponad 63 miliony to środki unijne, a blisko 126 milionów złotych pochodzi z kasy państwa. Na podstawie protokołów szacowania szkód ustalono, że przymrozki dotknęły ponad 114 tys. hektarów sadów oraz plantacji krzewów owocowych i truskawek. Resort rolnictwa wydłużył termin składania wniosków – nabór potrwa do 15 stycznia.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

