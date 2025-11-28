Czas na wniosek o wsparcie „mrozowe”
Od 1 grudnia sadownicy poszkodowani przez wiosenne przymrozki będą mogli składać wnioski o pomoc finansową. Ministerstwo Rolnictwa podało już konkretne stawki wsparcia, które zależą od poziomu strat w uprawach.
Przewidziano trzy progi: 70-80 proc., 80-90 proc. oraz 90-100 proc. utraconych plonów. Dopłaty wynoszą odpowiednio 800, 1600 i 2400 złotych za hektar.
Według resortu rolnictwa, rekompensują one od 5 do ponad 11 procent strat w produkcji owoców. Budżet programu przekracza 189 mln zł – ponad 63 miliony to środki unijne, a blisko 126 milionów złotych pochodzi z kasy państwa. Na podstawie protokołów szacowania szkód ustalono, że przymrozki dotknęły ponad 114 tys. hektarów sadów oraz plantacji krzewów owocowych i truskawek. Resort rolnictwa wydłużył termin składania wniosków – nabór potrwa do 15 stycznia.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Do energii w Niemczech dopłacają norweskie rodziny?
Czy to koniec epoki stali w Chorzowie?
Podatek od prywatnego złota? Jest taki pomysł!
»»Jak wygląda najściślej strzeżony skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.