Przymrozki dotknęły zagłębia sadownicze. Będą straty

Przymrozki spowodowały poważne starty w uprawach, ale ich rozmiar będzie można ocenić dopiero wtedy, gdy ponownie się ociepli i ruszy wegetacja - uważa prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Pogoda największe szkody wyrządziła śliwom, czereśniom i wiśniom.

Według szefa Związku Sadowników, a zarazem posła na Sejm z PSL, straty są duże, tym bardziej że przymrozki wystąpiły w kilku zagłębiach sadowniczych, szczególnie w sandomierskim i lubelskim.

Najtrudniej mają rośliny, które zakończyły już kwitnienie i gdzie pojawiły się zawiązki owoców.

O ile kwiaty we wczesnej fazie wytrzymują spadki temperatur do minus 4 stopniu, to w przypadku zawiązków wystarczy minus 1 stopień i ulegają one zniszczeniu - wyjaśnił Maliszewski.