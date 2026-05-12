Na ratunek polskim ziemniakom. Milion ton nadwyżki!

Polskie ziemniaki przegrywają starcie z młodymi importowanymi, a magazyny wypełnione są niesprzedanymi bulwami z poprzedniego sezonu. Nadpodaż obniża ceny skupu do niespotykanego nigdy wcześniej poziomu. Choć dla rolników 50 groszy za kilogram jest „uwłaczającą propozycją”, to część plantatorów decyduje się upłynnić zapasy nawet grubo poniżej kosztów produkcji.

W międzyczasie pojawiło się jednak światełko w tunelu, które ma pomóc rolnikom. Mowa o startującej właśnie akcji „Polski ziemniak – bohater każdego obiadu”. Cel: nakłonienie konsumentów do sięgania po krajowe produkty, szybkie opróżnienie magazynów i powstrzymanie dalszego spadku cen.

Element szerszej strategii

Do akcji „Polski ziemniak – bohater każdego obiadu” włączyły się sieci handlowe. Ich rola ma być praktyczna: zwiększenie widoczności polskich ziemniaków, poprawa ich ekspozycji i zachęcenie klientów do wyboru krajowego produktu. Upraszczając, chodzi o to, aby konsument nie musiał szukać informacji o kraju pochodzenia towaru upchniętej gdzieś na etykiecie mikroskopijnej wielkości. Dlatego kampania nie obejmuje wyłącznie działań promocyjnych jest elementem szerszej strategii stabilizowania rynku.

Każdy chce eksportować

Zbiory ziemniaków sięgnęły w ub.r. około siedmiu milionów ton i były o blisko 18 proc. wyższe niż rok wcześniej. Tymczasem krajowe spożycie wynosi maksymalnie 6 mln ton. Jak widać, problem jest konkretny. Polska szuka także możliwości zwiększenia eksportu i ograniczania barier, w tym fitosanitarnych. Jednak sytuacja na rynku ziemniaków jest trudna nie tylko w Polsce. Podobne problemy z nadwyżkami występują również w innych krajach Unii Europejskiej, co ogranicza możliwości sprzedaży za granicę. Od stycznia do listopada ub.r. udało się nam upłynnić na zagranicznych rynkach 146 tys. ton ziemniaków, co jest zauważalnie wyższym wynikiem niż w poprzednich latach. Mimo to skala eksportu nadal nie pozwala na zrównoważenie krajowego rynku.

Przetwórstwo pomaga, ale za mało

Kolejnym naturalnym kierunkiem zagospodarowania nadwyżek wydaje się przetwórstwo. Problem w tym, że jego możliwości są ograniczone. Produkcja frytek i wyrobów mrożonych może objąć około 578 tys. ton surowca, produkcja chipsów utrzymuje się na poziomie około 371 tys. ton, a przemysł skrobiowy przerabia około 990 tys. ton ziemniaków. Produkcja skrobi wzrasta do około 220 tys. ton. To znaczące liczby, ale nadal niewystarczające, aby samym przetwórstwem rozładować nadwyżkę na rynku. Dlatego tak duże znaczenie ma zwiększenie sprzedaży bezpośrednio poprzez handel detaliczny oraz pobudzenie popytu wśród konsumentów.

Inne pomysły na uratowanie plonów

Równolegle analizowane są inne, alternatywne sposoby wykorzystania nadwyżek. Jednym z kierunków jest przeznaczenie części surowca na cele energetyczne, np. do biogazowni. Innym, zgodnym z przepisami rozwiązaniem może być nieodpłatne przekazywanie ziemniaków organizacjom pomocowym. Takie działania nie zastąpią co prawda normalnej sprzedaży rynkowej, ale mogą ograniczyć skalę marnowania żywności.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Na podst. MRiRW, gov.pl, PAP

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ważne weto! Prezydent chroni polską ziemię

Małe firmy z małych miast. I wielki garb długów

Tanie mieszkania znikają. W co grają deweloperzy?

»»Atom z rekordowym poparciem Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24